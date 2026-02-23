이노션, 한국 크리에이티브 랭킹 1위·아시아 종합 6위

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 이노션은 글로벌 광고 전문지 '캠페인 브리프 아시아(Campaign Brief Asia)'가 발표한 '2025 크리에이티브 랭킹'에서 한국 1위 및 아시아 6위에 각각 선정되는 쾌거를 이뤘다고 23일 밝혔다.

이번 랭킹은 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 최근 2년간 아시아 전역의 광고회사가 거둔 주요 국제광고제 수상 실적을 종합해 집계한 결과다. 칸 라이언즈, 뉴욕페스티벌, 클리오 어워즈 등 세계 3대 국제광고제를 포함한 글로벌 주요 12개 어워즈의 수상 실적을 광고제 위상 등에 따라 차등 반영해 순위를 매긴다는 점에서 의미가 크다.

'캠페인 브리프 아시아'가 발표한 '2025 크리에이티브 랭킹'서 한국 1위, 아시아 6위를 차지한 이노션 [사진=이노션]

특히 아시아 전체 수상 대행사를 동일 기준으로 비교한다는 점에서 광고업계에서는 각 회사의 크리에이티브 제작 역량과 글로벌 경쟁력을 보여주는 객관적 지표로 활용되고 있다는 설명이다.

이노션은 2위와 압도적인 격차로 한국 에이전시 중 1위를 기록했다. 아시아 전체 순위에서도 최종 6위에 선정되며 아시아 최고 수준의 크리에이티브 경쟁력을 입증했다. 캠페인 브리프 아시아측은 "이노션은 최근 2년간 가장 높은 수상 성과를 보였다"며 이노션의 강세 배경으로 글로벌 톱티어 광고제에서의 연속적인 최고상 수상을 꼽았다.

이와 함께 이노션 대표이사 겸 최고 크리에이티브 책임자(CCO)인 김정아 사장이 수상 실적에 따른 한국의 크리에이티브 디렉터 1위를 차지했다. 이어 양도유 카피라이터, 오은하 아트디렉터, 문나리 CD도 한국 최다 어워드 수상 크리에이티브 부문에서 공동 1위에 이름을 올렸다.

이 중 김정아 대표이사는 아시아 전체 순위에서도 6위를 차지했다. 이번 개인 크리에이티브 랭킹은 카피라이터, 아트디렉터, 크리에이티브 디렉터 등 총 2885명을 대상으로 진행됐다. 이는 캠페인 브리프 아시아 집계 이래 최대 규모다.

이노션의 이번 성과에는 현대자동차와 함께한 '밤낚시' 캠페인이 한 몫을 했다. '밤낚시'는 아이오닉5 차량의 카메라로 촬영된 브랜디드 필름 형식이다. 소비자가 광고를 엔터테인먼트 콘텐츠로 자발적으로 소비하도록 설계한 점에서 높은 평가를 받았다.

한편 이노션은 '인도네시아 크리에이티브 랭킹'에서도 당당히 현지 1위를 차지하며, 한국 본사와 해외 법인이 동시에 정상을 석권했다. 특히 인도네시아에서는 지난해에 이어 2년 연속 1위를 유지하며, 아시아 주요 시장 전반에서의 실행력과 크리에이티브 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

한국 본사의 선도적 성과에 더해 아시아 핵심 거점까지 동시 상위권에 오른 이번 결과는, 이노션의 크리에이티브 역량이 글로벌 운영 체계 전반에서 안정적인 성과로 이어지고 있음을 보여준다. 이노션은 앞으로도 지역별 실행 역량과 글로벌 네트워크 경쟁력을 유기적으로 연결하는 통합 운영 체계를 더욱 고도화해 나갈 방침이다.

김정아 이노션 대표이사는 "지난해 말부터 올해 초까지 해외 유수 기관에서 연이어 세 차례나 '올해의 에이전시'로 선정돼 매우 뜻깊고 기쁘다"며 "이번 성과는 단순히 수상을 넘어 글로벌 시장에서 한국의 크리에이티브 위상을 높이는 동시에 클라이언트의 성장도 이끌 수 있는 중요한 계기가 될 것"이라고 강조했다.

한편, 캠페인 브리프 아시아는 아시아·태평양 지역 글로벌 광고 전문 매체다. 1995년부터 주요 광고제 수상 실적을 집계해 에이전시·국가·크리에이터별 연간 랭킹을 발표하고 있다. 해당 랭킹은 업계 경쟁력을 객관적으로 보여주는 신뢰도 높은 지표로 활용되고 있다.

yuniya@newspim.com

