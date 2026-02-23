전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
유한양행, 마시는 데일리 비타민 '비컴플' 출시

간케어 모닝·멀티비타민 올데이·숙면케어 굿나잇 3종

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행이 바쁜 현대인의 하루 컨디션을 시간대별로 관리할 수 있도록 설계한 프리미엄 데일리 케어 브랜드 '비컴플(Becompl)' 3종 '모닝샷', '올데이샷', '굿나잇'을 공식 출시했다. 비컴플은 정제와 액상을 한 병에 담아 물 없이 간편하게 섭취할 수 있는 듀얼 제형을 적용해 휴대성과 즉각적인 섭취 편의성을 높인 것이 특징이다.

'비컴플 모닝샷'은 전날의 피로로부터 간 건강을 전문적으로 케어하기 위한 제품으로, 에너지충전과 간 건강에 도움을 줄 수 있는 액상 포뮬러로 구성되어 있다. 밀크시슬과 홍경천 추출물을 함유한 30mL 용량의 휴대형 디자인으로 바쁜 출근길에도 간편하게 섭취할 수 있어 직장인의 아침 루틴에 적합하다.

비컴플 [사진=유한양행]

'비컴플 올데이샷'은 하루 에너지 밸런스를 위해 20종의 기능성 원료를 한 병에 담은 프리미엄 멀티비타민 제품으로, 활력 부스터와 항산화 등 기능성을 충족하며, 정제 2정과 시트러스 맛 액상이 결합된 이중 제형을 갖췄다. 에너지 대사에 필요한 고함량 비타민B군을 중심으로, 비타민 C·E와 미네랄 조합을 통해 항산화 및 건강관리에도 도움을 준다.

밤 시간대에 섭취하는 '비컴플 굿나잇'은 수면의 질 개선을 위해 설계된 숙면 케어 제품으로, 하루를 마무리하는 단계에서 필요한 편안함과 이완을 돕는다. 수면 건강 기능성 소재인 라임과피추출물을 함유했다. 라임과피추출물은 수면건강에 도움을 줄 수 있는 세계 최초 유일의 시트러스 유래 수면 건강 원료다.

유한양행 관계자는 "비컴플은 현대인의 하루 리듬을 과학적 근거에 따라 분석해 개발된 시간대별 맞춤 건강관리 솔루션"이라며 "출근 전 에너지, 하루 활력 유지, 자기 전 편안함까지 하나의 브랜드에서 종합적으로 관리할 수 있는 것이 가장 큰 장점"이라고 말했다.

한편, 유한양행 비컴플은 CU편의점과 공식 온라인 몰인 '버들장터'에서 구입할 수 있다.

sykim@newspim.com

