코스맥스, 伊 화장품 ODM 케미노바 인수…첫 유럽 생산기지 구축

케미노바 지분 51% 인수 주식매매계약 체결

R&D·마케팅 시너지로 'K-뷰티' 영향력 확대

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 화장품 연구·개발·생산(ODM) 기업 코스맥스는 이탈리아 화장품 ODM 기업 '케미노바'의 지분 51%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 23일 밝혔다.

코스맥스는 이탈리아 현지 ODM 기업 인수를 통해 화장품의 본고장인 유럽에 생산 기지를 확보하고 글로벌 시장 지배력을 한층 강화다는 계획이다.

경기 성남시 코스맥스 판교사옥에서 열린 SPA 체결식에서 이경수 코스맥스그룹 회장(왼쪽 세번째), 최경 코스맥스 대표이사 부회장(왼쪽 네번째), 이병주 코스맥스비티아이 대표이사 부회장(왼쪽 두번째), 마우로 프란조니 케미노바 대표이사(오른쪽 세번째) 등 양사 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=코스맥스]

1985년 설립된 케미노바는 글로벌 화장품 기업들이 밀집한 유럽 화장품 산업의 심장부인 '뷰티 밸리' 내에 자리 잡고 있으며 이탈리아 내 유력 더마·스킨케어 브랜드 및 제약사 기반의 브랜드들을 주요 고객사로 확보하고 있다. 지난해 매출은 약 180억원이며, 생산 가능 수량은 연간 약 2000만개에 달한다.

코스맥스는 이번 인수를 통해 양사의 강점을 결합한 강력한 시너지를 창출한다는 전략이다. 코스맥스는 압도적인 'K-뷰티' 기술력과 영업 노하우를 케미노바에 이식하고, 케미노바는 유럽 현지의 제조 노하우와 네트워크를 제공함으로써 유럽 시장에서 보다 높은 경쟁력을 보유할 전망이다.

구체적으로 코스맥스는 한국, 중국, 미국 등에 집중돼 있던 생산 거점을 유럽까지 확장하고 K뷰티 글로벌 수요에 기민하게 대응할 수 있게 됐다. 케미노바의 유럽 현지 고객사를 포함한 유럽 현지 기업에 코스맥스의 혁신적인 제형과 기술력을 제안해 신규 매출을 창출할 계획이다.

기술 면에서도 다양한 교류가 예상된다. 케미노바는 미생물 연구소 신설을 포함해 2023년부터 자체 연구·혁신 역량을 강화하고 있다. 글로벌 연구원 1100명에 달하는 코스맥스의 연구 네트워크와 협력해 유럽 현지 트렌드에 맞는 혁신 제품 개발에도 박차를 가할 예정이다.

코스맥스는 오는 3월 중으로 이탈리아 정부 승인 등 선행 조건을 이행해 거래를 마무리한다는 방침이다.

이병주 코스맥스비티아이 대표이사(부회장)는 "케미노바 인수는 단순히 물리적인 거점을 확보하는 것을 넘어, 유럽 시장의 유서 깊은 화장품 제조 노하우와 글로벌 최대 ODM 기업의 혁신성이 만나는 전략적 결합"이라며 "양사의 역량을 통합해 유럽 시장 내 입지를 단기간에 끌어올리고, 글로벌 No.1 화장품 ODM 기업으로서 위상을 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

shl22@newspim.com