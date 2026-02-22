원주시장 선거 3명 예비후보 등록…"셈법 더 복잡해졌다"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 6·3 지방선거를 앞둔 원주시장 레이스가 예비후보 등록을 시작으로 본격화되고 있다.

더불어민주당은 곽문근·구자열이라는 '의회+전 시장 후보' 투톱을 앞세워 본격 선거전에 시동을 걸었고, 국민의힘에서는 박현식 예비후보가 '소설가이자 경제·소상공인 통'이라는 독특한 이력으로 먼저 출발선에 섰다.

여기에 여론조사에서 3강의 한 축으로 꼽혀 온 원창묵 전 원주시장이 민주당 후보자 자격 심사에서 이름을 올리지 못하면서 원주 정치권의 계산법이 한층 복잡해지는 분위기다.​

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원강수 원주시장이 산업단지 조성 현황 및 확충 계획을 설명하고 있다. 2025.07.03 onemoregive@newspim.com

◆민주, 예비후보 '투톱' 가동…구자열·곽문근 공천 경쟁

22일 중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 예비후보 등록이 시작된 20일 원주시장 선거에는 더불어민주당 곽문근 원주시의회 부의장과 구자열 전 원주시장 후보, 국민의힘 박현식 소설가 등 3명이 예비후보로 등록했다.

곽문근 예비후보는 1961년생으로 원주시 혁신로에 거주하는 현 원주시의회 부의장이다. 광운대학교 대학원 건축공학과에서 공학박사 학위를 받았고, 동성건설 사장을 지낸 건설·도시 인프라 전문가다. 의회에서 도시개발과 주거·생활 인프라를 집중적으로 다뤄온 그는 "설계·시공·의회 감시까지 경험한 실무형 시장"을 자임하며, 혁신도시·기업도시·원도심 균형발전을 전면에 내세우고 있다.​

구자열 예비후보는 1968년생으로 강원대학교 일반대학원 정치외교학과 박사과정을 수료했으며, 과거 더불어민주당 원주시장 선거 후보와 강원도지사 비서실장을 지냈다. 이미 한 차례 원주시장 본선 무대를 밟아본 경험 덕에, 당 안팎에서는 "당·도정·선거를 두루 아는 정치형 후보"라는 평가가 따른다.​

G1방송·리얼미터 1월 조사에서 원주시장 후보 지지도는 원강수(국민의힘 현 시장) 35.5%, 구자열 33.4%, 곽문근 11.7%를 기록했다.

민주당 후보 적합도에서는 구자열 38.5%, 곽문근 13.4%로 나타나 민주 지지층만 놓고 보면 '1강 1추격' 구도다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장선거 출마예정자가 출마 선언을 하고 있다. 2025.12.11 onemoregive@newspim.com

◆국민의힘, 현직 원강수 시장과 경쟁 박현식 예비후보 선제 등록

국민의힘에서는 소설가 박현식 예비후보가 먼저 예비후보 명부에 이름을 올렸다. 1964년생인 그는 단순한 문학인이 아니라 강원대학교 대학원 산업공학과 공학박사 학위를 가진 이공계 출신으로, 원주소기업소상공인연합회장과 송호대학교 산학협력단장을 역임했다.

골목 상권과 기업, 대학·지역 연계를 두루 경험한 그는 "스토리와 데이터가 결합된 경제 정책"을 내세워, 다소 경직된 원주 정치판에 변주를 주겠다는 구상이다.​

다만 여론조사 상 국민의힘의 '1번 카드'는 여전히 현직 원강수 시장이다. G1·리얼미터 1월 조사에서 원 시장은 30%대 중반 지지율을 기록했고, 원주MBC·MBC 강원 3사 2월 조사에서도 높은 지지율을 유지했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원주시의회 곽문근 부의장. 2025.11.24 onemoregive@newspim.com

◆ 원창묵 민주당 후보자 자격 심사 탈락…공천·본선 변수

정당 지형은 민주당이 확실한 우위다. 원주MBC 등 MBC 강원 3사 조사에서 원주 지역 정당 지지도는 더불어민주당 51.4%, 국민의힘 27.3%로 민주당이 과반을 넘겼다. 조국혁신당과 개혁신당까지 포함하면 진보·개혁 진영 지지세는 더 두터워진다.

또한 G1 조사 기준 원주시정에 대한 평가는 '잘못한다'가 48.9%, '잘한다'는 36.9%로 부정 평가가 10%p 이상 높았다.

이런 가운데, 원주시장 선거판의 한 축이던 원창묵 전 원주시장이 민주당 후보자 자격 심사에서 이름을 올리지 못해 적잖은 파장을 낳고 있다.

원 전 시장은 원강수·구자열과 함께 여론조사에서 3강 구도를 이루며, 특히 민주당 지지층을 중심으로 "3선 시장 경험을 가진 검증된 카드"로 거론돼 왔다. 그러나 공천관리위원회의 자격심사 문턱을 넘지 못한 것으로 전해지면서, 공식 경선 레이스에서 빠져 있는 상태다.​

탈락 사유가 단순 서류 미비인지, 당 내규나 법적 리스크와 맞물린 것인지가 공개되지 않은 상황에서, 지역 정치권은 여러 시나리오를 주시하고 있다. 서류 보완을 통한 재심 청구, 민주당 공천 이후 무소속 출마, 이번 선거 불출마와 역할 조정 등 각각의 선택지가 민주당 경선 구도와 본선에 직결되기 때문이다.

국민의힘 박현식 원주시장선거 예비후보.[사진=강원선관위] 2026.02.22 onemoregive@newspim.com

◆ "공천 이긴 쪽이 본선도 유리"…경선-본선 연동 구도 본격화

현재까지 원주시장 레이스는 '민주 치열한 공천전 vs 국힘 애매한 1강 관리전'으로 요약된다. 민주당은 구자열·곽문근·(재도전 여부가 주목되는) 원창묵 등 다자 구도를 전제로 한 치열한 경선이 불가피하고, 국민의힘은 원강수 시장 중심의 체제를 유지하면서도 박현식 등 대안 카드와의 조합을 고민해야 하는 상황이다.​

지역 정가에서는 "원주는 정당 지지도만 보면 민주당이 유리하지만, 시정 피로감과 후보 간 개인 경쟁력, 공천 후 상처 관리에 따라 판이 언제든 뒤집힐 수 있는 도시"라고 입을 모은다.

결국 어느 진영이 경선을 짧고 깔끔하게 마무리해 '원팀'을 만드는 지, 누가 교통·의료·교육·산업·문화가 얽힌 원주의 복합 현안을 설득력 있게 제시하는 지에 따라 6·3 선거일 원주시민의 선택이 갈릴 전망이다.

기사에 인용된 여론조사는 춘천MBC, 원주MBC, MBC강원영동 등 강원MBC 3사에서 (주)리얼미터에 의뢰해 지난 2월3~4일까지 조사했다. 조사방법은 100% 무선ARS로 진행됐다. 또 G1방송에서 (주)리얼미터에 의뢰해 지난 1월2~3일까지 진행된 여론조사 결과도 반영했다. G!방송 여론조사는 100% 무선 ARS로 진행됐다.

자세한 여론조사 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

