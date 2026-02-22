인천시, '고립 외톨이 일상 회복 지원' 40개 세부사업 추진

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 고립·은둔형 외톨이를 조기에 발굴, 일상으로 돌아올 수 있도록 다양한 프로그램을 추진한다.

시는 2026년 고립·은둔형 외톨이 지원 시행계획을 수립해 추진한다고 22일 밝혔다.

앞서 시는 은둔형 외톨이 지원 중기계획(2025~2029)을 수립, 진행하고 있다.

인천시청 청사 [사진=인천시]

시는 올해 맞춤형 프로그램과 사례관리를 강화해 발굴-회복-자립이 이뤄지도록 지원한다는 방침이다.

시는 올해 외로움 예방부터 선제적 발굴부터 맞춤형 상담, 단계별 회복, 지역사회 연계까지 통합 체계를 구축한다.

이를 위해 발굴 및 지원체계 구축, 사회적 연결망 조성, 관계회복 및 형성, 심신회복을 통한 일상생활 지원, 사회참여 활성화 등 5대 전략 과제를 선정하고 40개 세부사업을 추진할 예정이다.

주요 사업으로는 24시간 외로움 상담콜을 통해 위기 조기 발굴과 심리상담 연계를 강화하고 가상회사(-link company) 프로그램으로 일상 회복을 돕는다. 마음지구대와 마음라면 운영으로 소통 공간을 제공하면서 연결사회 캠페인을 통해 인식 개선과 지역사회 관계망을 확대한다.

앞서 시는 지난 해 청년미래센터에서 고립 청년 214명을 발굴·관리했으며 이 가운데 20명이 공공기관 등의 인턴 채용되는 성과를 냈다. 또 중장년 대상 258명을 8개 종합사회복지관에서 지원했다.

유정복 인천시장은 "고립·은둔형 외톨이는 스스로 도움을 요청하기 어려운 만큼 주변 이웃과 지역 사회가 관심을 갖고 먼저 손을 내미는 것이 중요하다"며 "여러 지원 사업을 통해 도움이 필요한 시민을 발굴하고 다시 사회와 연결될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

