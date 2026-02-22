박승원 광명시장 "민원 청취 넘어 더 나은 광명 위한 소중한 밑거름"

박시장, 주말에도 시민과의 대화로 소통 강화

청년정책 확대, 재개발 민원 등 다양한 현안 논의

현장 민원 검토 후 정책 반영 및 처리 결과 안내

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 박승원 경기 광명시장이 주말에도 시민들과 만나며 시민 중심 소통 행보를 이어가고 있다.

박승원 광명시장이 지난 21일 평생학습원에서 열린 '2026년 시민과의 대화-토요일에 만나요!'에 참석한 시민들과 소통하고 있다. [사진=광명시]

박 시장은 지난 21일 평생학습원에서 '2026년 시민과의 대화-토요일에 만나요!'를 개최하고 다양한 연령층과 직업군을 가진 시민들과 만나 광명시의 발전 방향과 생활 속 불편 사항에 대해 깊이 있는 대화를 나눴다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 평일에 시청 방문이나 시정 참여가 어려운 직장인과 학생 등 폭넓은 시민들의 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

이날 현장에서는 시민들의 일상과 밀접한 다양한 현안들이 논의됐다.

주요 민원으로는 ▲취업·주거·교육 등 청년정책 확대 ▲광명제12R구역 재개발 제외 거주자들의 생활 불편 ▲광명제9R구역, 하안동 국유지 등 개발 지역 활용 계획 등 정책 제안부터 생활 불편 해결 요청까지 다양한 내용들이 다뤄졌다.

박 시장은 시민들의 목소리를 경청하고, 현장에 동석한 관계 공무원들에게 즉각적인 검토와 조치를 당부하는 한편 주요 현안에 대한 구체적인 추진 계획을 밝혔다.

박승원 광명시장이 지난 21일 평생학습원에서 열린 '2026년 시민과의 대화-토요일에 만나요!'에 참석한 시민들에게 광명시 정책에 대해 설명하고 있다. [사진=광명시]

청년정책의 향후 계획을 묻는 질문에 박 시장은 "청년의 다양한 수요를 반영해 일자리, 주거, 금융·복지, 참여·권리, 교육·직업훈련 등 5개 분야, 32개 사업을 추진하고 있다"며 "특히 올해 말 광명시흥 테크노밸리 도시첨단산업단지가 준공을 앞두고 있어, 해당 단지에 첨단신산업 앵커기업을 적극 유치해 양질의 일자리가 만들어지도록 노력하겠다"고 설명했다.

광명12R구역 재개발에서 제외된 지역 주민들이 소음공해와 교통 불편을 호소하는 민원에는 "주민-조합-건설사-부서 간 협의를 위한 정책전담팀(TF팀)을 조성해 거주민들의 불편을 최소화할 수 있도록 지속적으로 방법을 강구할 것"이라고 답했다.

또한 개발지역 활용 방안을 묻는 민원에는 "광명제9R구역 기부채납부지에 공영주차장과 공원, 주민 편의시설이 조화롭게 배치되도록 타당성 용역을 진행 중"이라며 "아울러 하안동 국유지에 개발되는 K-혁신타운이 청년 주거와 창업·일자리 공간은 물론, 공원 등 시민 편의시설까지 아우르는 합리적인 복합 공간이 될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

행사에 참여한 한 시민은 "평소 건의하고 싶은 내용이 있어도 직장 생활 때문에 기회가 없었는데, 토요일에 시장님과 직접 마주 앉아 대화할 수 있어 매우 유익했다"며 "시민의 목소리에 귀 기울이려는 시의 적극적인 태도에 신뢰가 생겼다"고 소감을 밝혔다.

박승원 광명시장이 지난 21일 평생학습원에서 열린 '2026년 시민과의 대화-토요일에 만나요!'에 참석한 시민들에게 광명시 정책에 대해 설명하고 있다. [사진=광명시]

박 시장은 "오늘 나눈 대화는 단순한 민원 청취를 넘어 광명의 더 나은 내일을 만드는 소중한 밑거름이 될 것"이며 "앞으로도 시민의 삶 가까이에서 더 많이 듣고, 정책으로 확실한 변화를 만들어가겠다"고 강조했다.

광명시는 현장에서 접수된 민원은 담당 부서의 검토를 거쳐 처리 결과를 안내할 예정이다.

1141world@newspim.com