[부고] 박진환(이데일리 사회부 부장)씨 부친상

▲박천종(CMI 중앙의료재단 명예회장)씨 별세, 박수경(충남대 국가정책대학원장·행정학과 교수)·박태건(CMI 중앙의료재단 이사장)·박진환(이데일리 사회부 부장)씨 부친상, 윤택현(백석대 컴퓨터공학부 교수)씨 장인상, 김윤정(대전 도안초 교사)·유지후(대전 대성고 교사)씨 시부상
= 별세 : 22일
= 빈소 : 대전 성심장례식장 VIP2호실
= 발인 : 24일
= 장지 : 대전추모공원
