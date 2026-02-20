전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.21 (토)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로배구] 도로공사, 역대급 듀스 접전 끝 GS칼텍스 제압…3연패 탈출

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

3세트에서 모마 14점, 실바 16점 명승부
남자부 한국전력도 3연패 끊고 3위 복귀

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 3세트 스코어 38-36. 여자부 선두 한국도로공사가 역대급 접전 끝에 값진 승리를 거두며 연패를 끊어냈다.

한국도로공사는 20일 김천실내체육관에서 열린 여자부 5라운드 GS칼텍스와 홈 경기에서 3-1(23-25 25-20 38-36 25-20)로 승리했다. 3연패에서 탈출한 도로공사는 승점 59를 기록, 상위권 경쟁에서 다시 주도권을 잡으며 2위 현대건설(승점 53)과 격차를 벌렸다.

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 모마가 20일 GS칼텍스와 홈 경기에서 3세트에서만 14점, 합계 31점을 따내며 팀의 3연패 탈출을 이끌었다. [사진=KOVO] 2026.02.20 zangpabo@newspim.com

출발은 쉽지 않았다. 1세트 초반 GS칼텍스는 실바의 강력한 공격과 서브로 분위기를 주도했다. 도로공사는 세트 막판 블로킹으로 추격하며 동점까지 만들었지만, 마지막 고비를 넘지 못하고 세트를 내줬다.

그러나 2세트부터 흐름이 바뀌었다. 모마의 득점이 살아났고, 김세빈의 서브와 중앙 블로킹이 힘을 발휘했다. 수비 집중력도 눈에 띄게 올라가며 상대 범실을 유도했고, 세트 균형을 맞췄다.

승부의 분수령은 3세트였다. 양 팀이 번갈아가며 리드를 주고받는 치열한 공방전이 이어졌고, 듀스 접전이 36-36까지 가는 혈투가 펼쳐졌다. 모마와 실바가 각각 14점, 16점을 몰아치며 에이스 맞대결을 벌였다. 긴 랠리와 고난도 공격이 이어진 가운데 타나차의 퀵오픈이 결정타가 되며 38-36, 길고 긴 세트가 마무리됐다.

기세를 탄 도로공사는 4세트에서도 높이의 우위를 앞세웠다. 배유나와 타나차의 블로킹이 연이어 성공하며 흐름을 가져왔고, 20점 이후 집중력을 잃지 않으며 경기를 매조졌다. 이날 블로킹 수치에서 17-7로 압도적인 우위를 점한 점이 승부를 갈랐다.

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= GS칼텍스 실바는 20일 한국도로공사와 원정 경기에서 3세트에만 16점, 합계 39점의 맹활약을 했으나 혼자 힘으로 승리를 이끌기엔 역부족이었다. [사진=KOVO] 2026.02.20 zangpabo@newspim.com

모마가 31점으로 팀 공격을 이끌었고, 타나차(20점), 배유나(14점)를 비롯해 총 5명이 두 자릿수 득점을 기록하는 고른 활약을 펼쳤다. GS칼텍스는 실바가 39점, 레이나가 27점으로 분전했지만, 높이 싸움에서 밀리며 4연승 뒤 2연패에 빠졌다.

남자부에서는 한국전력이 대전충무체육관에서 삼성화재를 3-1(25-17 25-23 23-25 26-24)로 꺾고 3연패에서 벗어났다. 한국전력은 승점 46으로 KB손해보험과 동률을 이뤘으나 승수에서 앞서 3위를 탈환했다.

베논이 27점으로 양 팀 최다 득점을 기록했고, 신영석(13점)과 김정호(11점)가 지원 사격했다. 최하위 삼성화재는 9연패의 부진을 이어갔다.

zangpabo@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동