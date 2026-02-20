한국, WBC 8강 경쟁 대만보다 한 단계 낮은 9위 평가

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 한국 야구대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 우승할 가능성이 출전 20개국 중 9위로 평가됐다. MLB닷컴은 미국과 일본을 1, 2위로, 대만은 우리보다 한 단계 높은 8위로 분석했다.
MLB닷컴은 20일(한국시간) 발표한 2026 WBC 출전국 우승 가능성 분석에서 "2009년 2회 대회 이후 한국 대표팀의 전력이 예전만 못하지만, 여전히 수준 높은 선수들이 많다"며 "KBO리그 스타들뿐 아니라 한국계 메이저리거 저마이 존스(디트로이트), 데인 더닝(시애틀), 셰이 위트컴(휴스턴) 등이 합류해 전력을 끌어올렸다"고 평가했다.
우승 후보 1위는 미국이다. 2023년 대회와 달리 투수진이 크게 보강되며 강력한 전력을 자랑한다. 메이저리그 최고 투수로 꼽히는 폴 스킨스(피츠버그)와 태릭 스쿠벌(디트로이트)이 합류했고, 에런 저지(뉴욕 양키스), 칼 롤리(시애틀), 바비 위트 주니어(캔자스시티) 등 막강 타선이 뒷받침한다.
2위는 디펜딩 챔피언 일본이다. 2023년보다 전력이 다소 하락했다는 평가에도 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)를 중심으로 한 파워와 선발진이 강력하다는 분석이다. 특히 지난해 월드시리즈 우승 멤버 야마모토 요시노부(다저스)와 일본프로야구 사와무라상 수상자 이토 히로미(닛폰햄 파이터스) 등 선발 투수가 후한 평가를 받았다.
한국 대표팀이 1라운드에서 맞닥뜨릴 가장 큰 경쟁자는 대만이다. 2024 WBSC 프리미어12에서 한국과 일본을 꺾고 우승한 경험이 높은 평가를 받았다. MLB닷컴은 유망주 린위민(애리조나)과 쉬뤄시(소프트뱅크) 등 투수진의 재능도 주목할 만하다고 전했다.
중남미 강호 도미니카공화국, 베네수엘라, 푸에르토리코는 현역 빅리거들을 다수 보유하며 우승 후보 3~5위에 이름을 올렸다.
