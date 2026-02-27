(금요일·음력 1월11일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 2월27일(금요일·음력 1월11일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 승부처이니 죽기 살기로 일을 처리해야겠다.
72년생 : 가장 빠른 지름길을 선택하면 승리하겠다.
84년생 : 무탈하게 사업이 진행되겠다.
96년생 : 모든 것을 이루는 행운이 따르겠다.
◆ 소띠(丑)
61년생 : 거래에서 좋은 일이 있겠다.
73년생 : 준비하는 것이 최선의 대안이겠다.
85년생 : 풍요로운 일이 생기겠다.
97년생 : 양보하고 천천히 가는 것이 좋겠다.
◆ 범띠(寅)
62년생 : 주변 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
74년생 : 생각한 대로 대박이 나는 결과를 맞겠다.
86년생 : 자신을 믿고 가는 것이 좋겠다.
98년생 : 기분 좋은 일이 생기겠다.
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 인정받을 일이 생기겠다.
75년생 : 기대했던 성과가 나타나겠다.
87년생 : 모든 어려움이 해소되겠다.
99년생 : 성과가 크게 나타나겠다.
◆ 용띠(辰)
64년생 : 일이 어렵게 돼 나가겠다.
76년생 : 사업을 확장할 수 있겠다.
88년생 : 다음을 준비하는 것이 좋겠다.
00년생 : 좋은 사람과 좋은 인연을 맺겠다.
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 돈 나갈 일이 많겠다.
77년생 : 하는 일마다 어려움이 따르겠다.
89년생 : 때가 시절인연을 만나는 계기가 되겠다.
01년생 : 어려운 일을 당해 큰 손해를 볼 수 있겠다.
◆ 말띠(午)
66년생 : 고독한 결정을 해야 하겠다.
78년생 : 아끼지 말고 투자하는 것이 좋겠다.
90년생 : 다시 도전하는 것이 좋겠다.
02년생 : 사랑보다는 우정을 지켜야 하겠다.
◆ 양띠(未)
67년생 : 소신을 지키는 것이 중요하겠다.
79년생 : 믿고 맡기는 것이 좋겠다.
91년생 : 매듭을 짓고 다음으로 가는 것이 좋겠다.
03년생 : 들어오는 것보다, 나가는 것이 많겠다.
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 뜻이 통하는 사람을 만나겠다.
80년생 : 순서를 지키는 것이 중요하겠다.
92년생 : 이제부터 시작하는 마음을 가져야 하겠다.
04년생 : 어둠은 가고 밝은 해가 비추어 오겠다.
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 힘들고 어려운 고비를 잘 넘기겠다.
81년생 : 지금까지 겪어보지 못한 일을 당하겠다.
93년생 : 뜻한 바를 이루어 가겠다.
05년생 : 마음을 서로 교환하는 사이로 발전하겠다.
◆ 개띠(戌)
70년생 : 욕심을 부려도 좋겠다.
82년생 : 상대방 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
94년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 복이 덩어리로 들어오겠다.
83년생 : 새로운 관점에서 접근하는 좋겠다.
95년생 : 사람으로부터 큰 실망을 받겠다.