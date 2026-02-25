전체기사 최신뉴스 GAM
(수요일·음력 1월9일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)

[재미있는 오늘의 운세] 2026년 2월25일(수요일·음력 1월9일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)

* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.

쥐띠

◆ 쥐띠(子)

60년생 : 교회 종소리 들으며 소망을 기도하겠다.
72년생 : 하는 일마다 성공하겠다.
84년생 : 숙원사업이 이루어지겠다.
96년생 : 소원하고 기도하던 일이 이루어지겠다.
소띠

◆ 소띠(丑)

61년생 : 사업을 하면 번성하겠다.
73년생 : 참고 기다리는 것이 좋겠다.
85년생 : 돈이 들어오고, 명예를 드높이겠다.
97년생 : 생각하지 못한 횡재가 따를 수 있겠다.
호랑이띠

◆ 범띠(寅)

62년생 : 귀인을 만나 도움을 받겠다.
74년생 : 벌이지 않는 것이 좋겠다.
86년생 : 어려운 과제가 해결되겠다.
98년생 : 양보하면 더 큰 것을 얻을 수 있겠다.
토끼띠

◆ 토끼띠(卯)

63년생 : 새로운 사업을 시작하겠다.
75년생 : 낮보다는 밤일을 많이 하겠다.
87년생 : 양보하면 더 큰 것을 얻울 수 있겠다.
99년생 : 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
용띠

◆ 용띠(辰)

64년생 : 준비한 만큼 대가가 찾아오겠다.
76년생 : 많은 인재들이 몰려오겠다.
88년생 : 좋은 성과가 나타나겠다.
00년생 : 연인을 만나 깨소금 같은 시간을 보내겠다.
뱀띠

◆ 뱀띠(巳)

65년생 : 감정 표현을 절제하는 것이 좋겠다.
77년생 : 투자한 것보다 큰 이익이 발생하겠다.
89년생 : 기분 좋은 일이 많이 생기겠다.
01년생 : 잠 못 이루고 준비한 결과가 나타나겠다.
말띠

◆ 말띠(午)

66년생 : 폭풍처럼 사업이 일어나겠다.
78년생 : 원했던 바를 얻을 수 있겠다.
90년생 : 좋은 사람을 만나 일을 벌이겠다.
02년생 : 하염없이 먼 산을 바라보며 눈물 훔치겠다.
양띠

◆ 양띠(未)

67년생 : 만족스러운 결과가 있겠다.
79년생 : 어려운 고비를 잘 넘기겠다.
91년생 : 말없이 기다리다 쓸쓸히 돌아가겠다.
03년생 : 멀지 않은 시기에 좋은 소식이 있겠다.
원숭이띠

◆ 원숭이띠(申)

68년생 : 새로운 사업이 폭주하는 기쁨이 있겠다.
80년생 : 예상하지 못한 일을 만나겠다.
92년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
04년생 : 새로운 역사를 써 갈 수 있겠다.
닭띠

◆ 닭띠(酉)

69년생 : 자기의 뜻대로 사업이 성공하겠다.
81년생 : 인기와 돈이 함께 들어오겠다.
93년생 : 자신 뜻대로 일을 끌고 가겠다.
05년생 : 풍요로운 마음으로 풍요로운 사랑을 하겠다.
개띠

◆ 개띠(戌)

70년생 : 하는 일마다 뜻대로 크게 성공할 수 있겠다.
82년생 : 사업이 크게 확장될 수 있겠다.
94년생 : 사랑했던 사람과 이별할 수 있겠다.
돼지띠

◆ 돼지띠(亥)

71년생 : 해 보지 않은 일을 시작하겠다.
83년생 : 일이 어렵게 돼 나가겠다.
95년생 : 새로운 사람을 만나는 운세이겠다.

 

