고준호 경기도의원, 파주시 공무원 수사 촉구 1인 시위

[파주=뉴스핌] 최환금 기자 = 고준호 경기도의원(국민의힘·파주1)이 파주시 자원순환과 공무원의 공직선거법 위반 등 혐의와 관련해 철저한 진상 규명과 공정한 수사를 강력히 요구했다.
19일 파주시청 앞에서 1인 시위에 나선 고 의원은 "위탁업체 동원 의혹과 탄원서 제출 강요 정황에 대해 파주시청 지시자를 반드시 밝혀야 한다"고 주장하면서 파주시의 책임 있는 입장 표명과 적극적인 진상 규명을 촉구했다.
해당 사건은 고준호 의원이 지난 4일 ▲공직선거법 위반 ▲지방공무원법 위반 ▲직권남용권리행사방해 ▲강요 혐의로 고발한 사안으로, 파주경찰서를 거쳐 경기북부경찰청 반부패수사대로 이관됐다.
고 의원은 "청소업무 위탁업체 관계자들에게 특정 정치인과 관련된 문서 작성이 요구됐다는 의혹과, 제출 여부 및 등기 발송 현황을 확인하도록 했다는 정황이 제기됐다"고 밝혔다.
고준호 의원은 "반부패수사대가 공직자 비위 전담 부서인만큼 개인 차원을 넘어 지시·보고 체계 전반을 면밀히 조사해야 한다"고 촉구하면서 "경기북부경찰청 반부패수사대가 파주시민의 기대에 부응하는 공정하고 엄정한 수사로 일각의 우려를 불식시켜 주길 바란다"고 강조했다.
이번 사안은 수사 결과에 따라 지역 정치권에 중대한 파장을 일으킬 가능성이 높아 시민사회와 정치권이 수사 향방에 주목하고 있다.
