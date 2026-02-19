에어로케이-전주시-전주관광재단, 관광 활성화에 맞손

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 에어로케이항공은 전주시 및 전주관광재단과 외국인 관광객 유치 확대와 지역 관광 활성화를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 청주국제공항 국제선을 통해 입국하는 해외 방문객을 지역 관광지로 연계하고, 전주 관광 브랜드 경쟁력을 높여 글로벌 관광도시로 도약하기 위한 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

에어로케이항공은 일본(도쿄·오사카), 중화권(타이베이·칭다오), 동남아시아(나트랑·다낭·클락) 등 국제선 노선을 확대하며 청주국제공항의 국제 접근성을 강화하고 있다. 세 기관은 이러한 국제선 네트워크를 기반으로 전주를 해외 여행객에게 매력적인 관광 목적지로 알리고 외국인 방문객 유입 확대에 공동 대응할 계획이다.

[사진=에어로케이] 2026.02.19

협약에 따라 전주시는 글로벌 관광도시 기반 조성과 외래 관광객 유치 확대를 위한 행정 지원과 유관기관 협력 네트워크 구축을 추진한다.

전주관광재단은 전주 특화 관광콘텐츠를 활용한 체류형 여행상품 개발을 비롯해 국내외 여행업계 및 인플루언서 초청 팸투어 운영, 주요 축제 및 행사 연계 프로그램 추진, 관광 수용태세 개선 등 실무 마케팅을 담당한다.

에어로케이항공은 기내지와 좌석 콘텐츠, 온라인 플랫폼 및 SNS 채널을 활용한 전주 관광 홍보를 추진하고, 일본·대만·동남아 등 주요 취항국을 대상으로 전주 연계 관광 홍보를 지원할 예정이다. 또한 팸투어 및 공동 프로모션 추진 시 항공 좌석 지원과 협력 홍보를 통해 실질적인 방문 수요 창출을 도울 계획이다.

세 기관은 전주의 전통문화, 한옥마을, 미식 관광, 지역 축제 등 차별화된 관광자원을 해외 시장에 효과적으로 알리고, 여행 동선 연계와 관광 서비스 개선을 통해 방문객 체류시간과 만족도를 높이는 데 협력할 계획이다.

에어로케이항공 관계자는 "이번 협약은 항공 네트워크와 지역 관광자원을 결합해 여행 경험의 가치를 높이고 지역 관광 활성화에 기여하는 협력 모델"이라며 "앞으로도 청주국제공항 거점 항공사로서 지역과 상생하는 관광 연계 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

