안산썰매장, 겨울 시즌 성황리 운영 종료...총 4만6567명 방문

4만6567명 방문, 전년 대비 20.8% 증가
여름 물썰매장 개장 준비, 시민 기대
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산을 대표하는 겨울 놀이터 안산썰매장에 54일간 총 4만6567명이 방문하는 등 시민들의 큰 호응 속에 2025~2026 겨울시즌 운영을 마무리했다.
안산도시공사는 지난해 12월 24일 개장한 안산썰매장이 이달 15일을 끝으로 운영을 종료했다고 19일 밝혔다.
공사에 따르면 이번 시즌 방문객은 총 4만6567명으로, 하루 평균 약 860여 명이 찾아와 추운 날씨 속에서도 스릴 넘치는 눈썰매를 즐겼다. 올 겨울시즌 방문객은 지난 2023~2024 겨울시즌 방문객 3만8538명보다 약 20.8% 증가했다.
안산썰매장은 120m 길이의 대형 슬로프와 60m 유아용 슬로프를 갖춰 전 연령대가 즐길 수 있는 안산의 대표 레저 시설이다. 특히 가족 단위 이용객들 사이에서 입소문을 타며 도심 속 겨울 여가 명소로 확고히 자리매김했다.
공사는 안전사고 예방을 위해 개장 전 시설 점검을 철저히 실시했으며, 운영 기간 중에도 안전요원을 상시 배치하고 현장 관리를 강화하는 등 '무사고 운영'에 만전을 기했다.
공사는 시설 정비 및 재단장을 거쳐 오는 7월, 여름 시즌 '물썰매장'으로 다시 문을 열 계획이다.
김인옥 안산도시공사 관광레저부장은 "추운 날씨에도 안산썰매장을 찾아주신 많은 시민께 감사드린다"며 "사계절 내내 시민들이 안전하고 즐겁게 이용할 수 있는 레저 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
