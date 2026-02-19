손인석 전 충북도 정무특보, 청주시장 출마 선언…"행정 아닌 경영으로 청주 도약"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 손인석(55) 전 충북도 정무특별보좌관이 19일 청주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 청주시장 선거 출마를 공식 선언했다.
손 전 특보는 이날 "12·3 비상계엄 사태로 시민들이 느꼈던 공포와 두려움에 대해 진심으로 사죄드린다"며 "법과 질서를 벗어난 불법 계엄은 어떤 이유로도 정당화될 수 없다"고 말했다.
이어 "관료가 아닌 기업인 출신으로서 경영의 속도와 성과로 청주의 가치를 키우겠다"며 "기업가 정신으로 주식회사 청주를 제대로 경영하겠다"고 말했다.
그는 청주의 미래 비전으로 ▲자산 가치 ▲일자리 가치 ▲삶의 가치 등 '세 가지 가치 성장 전략'을 제시했다.
또 "인프라 혁신으로 '내 집 값·내 동네 값'을 올리고, 청주를 대서울권에 포함시켜 좋은 일자리를 만들겠다"고 강조했다.
주요 공약으로는 ▲커뮤니티+주차 복합모델을 통한 주차난 해결 ▲전선 지중화 확대 ▲민관 부동산 TF 구성 ▲이천·평택·용인·청주 반도체 벨트 구축 ▲중소·중견기업 유치 확대 ▲청년 청주살이 원스톱 지원 ▲기후 대응형 상업·보행공간 조성 ▲청주시 발주공사 지역업체 계약 의무화 등을 내세웠다.
시외버스터미널은 엔터테인먼트 공연장과 굿즈 산업을 결합한 복합문화터미널로, 사직동 체육시설 부지는 대규모 도심형 실버타운으로 개발하겠다는 구상도 밝혔다.
청주 출신인 손 전 특보는 신흥고와 충북대 경영학과를 졸업했으며, 한국청년회의소(JC) 중앙회장, 한나라당 부대변인·중앙청년위원장, 민선 8기 충북도 정무특보 등을 지냈다.
