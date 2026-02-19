경남도, 함안 조열·조금호 묘 도기념물 지정 예고

의견 수렴 후 최종 지정 여부 결정
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 19일 함안군에 위치한 '함안 조열 묘'와 '조금호 부부 묘'를 경상남도 기념물로 지정 예고했다고 밝혔다.
두 묘역은 조선 초기 지방 사대부의 무덤 양식 변화를 보여주는 중요한 사례로, 학술적 가치가 높다는 평가를 받는다.
조열은 고려 말 공조전서를 지낸 인물로, 고려동을 세운 이오와 함께 함안 지역의 대표적인 충절 인물이다. 조선 초 생육신인 조려의 조부이기도 하다. 그의 묘는 방형 구조로 조성돼 있으며, 왼편에는 묘표가, 오른편에는 첫째 부인 곤양전씨의 설단이 자리하고 있다.
조금호는 조열의 증손이자 조려의 차남으로, 첨지중추부사 겸 내금위장을 역임했다. 중종반정 때 공을 세워 정국원종공신에 책록됐으며, 부인 진주 류씨와의 합분묘는 원형으로 만들어졌다. 묘역에는 신도비와 대형 망주석 두 기가 세워져 있으며, 망주석에는 아들 조수천이 지은 시문이 새겨져 있다.
경남도는 두 묘역이 방형에서 원형으로 전환되는 무덤 양식의 변천 과정을 보여주는 동시에, 희소한 석물 구성을 통해 미술사적 가치를 지닌다고 설명했다.
도는 30일간의 의견 수렴 절차를 거쳐, 경상남도 문화유산위원회 심의를 통해 최종 지정 여부를 결정할 예정이다.
김윤경 도 문화유산과장은 "지역에 숨겨진 문화유산의 가치를 재조명하고, 체계적인 보존·관리를 위한 절차"라며 "앞으로도 조사·발굴을 강화해 도민에게 널리 알리겠다"고 말했다.
