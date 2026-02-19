산청군, 노후 경유차 배출가스 저감사업 추진…대기질 개선

DPF 지원 종료, 마지막 신청 독려
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군은 미세먼지 저감과 대기질 개선을 위해 '노후 경유차 배출가스 저감사업'과 '건설기계 엔진교체·전동화 개조 지원사업'을 추진한다고 19일 밝혔다.
군은 총 4억 원의 예산을 투입해 노후 건설기계와 경유차의 배출가스를 줄이고 군민이 체감할 수 있는 쾌적한 생활환경을 조성한다는 방침이다.
우선 '건설기계 엔진교체 지원사업'은 2004년 이전 배출가스 규제기준(Tier-1 이하)에 해당하는 지게차·굴착기 등을 대상으로 한다. 소유자가 Tier-3 이상 엔진으로 교체할 경우 장치별로 약 900만 원에서 최대 2,000만 원의 보조금이 지급된다.
올해 처음 시행되는 '건설기계 전동화 개조사업'은 노후 경유 지게차를 전기 지게차로 개조하는 사업으로, 대당 1,500만 원에서 3,000만 원 상당의 비용을 전액 지원한다.
'배출가스 저감장치(DPF) 부착 지원사업'은 올해까지 지원 가능한 사업으로, 산청군에 등록된 배출가스 5등급 노후 경유차가 대상이다. 장치 크기에 따라 대당 200만~500만 원이 지급되며, 10%의 자부담이 있다.
지원 신청은 산청군청 환경위생과 방문 또는 자동차 배출가스 등급제 누리집을 통해 가능하다.
군 관계자는 "DPF 부착 지원사업은 2026년 종료 예정으로, 이번이 마지막 기회가 될 것"이라며 "비용 부담을 덜고 차량 수명을 연장할 수 있는 만큼 해당 차량 소유주의 적극적인 신청을 바란다"고 말했다.
m25322532@newspim.com