부산교육청, 전국 최초 고교 반도체 전·후공정 교육센터 개소

마이스터고 전환 및 교육 확산
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산에서 전국 고교 최초로 반도체 전·후공정 실습이 모두 가능한 반도체교육센터를 개소한다.
부산시교육청은 20일 부산전자공업고등학교에서 반도체교육센터 개소식을 열고 현장 중심의 실습 교육을 본격화한다고 19일 밝혔다.
이날 행사에는 김석준 교육감을 비롯해 부산시장, 지역 국회의원, 시의회 교육위원장, 부산상의 회장, 협약대학 및 지역 기업 관계자 등이 참석할 예정이다.
반도체교육센터는 기존 실습장을 리모델링해 총 35억 원을 투입, 연면적 504㎡ 규모로 조성됐다. 반도체 공정별 실습장비 22종 23점과 비품 157점을 갖췄으며, 공정 이해부터 품질·안전 관리까지 단계별 교육이 가능하도록 구성했다.
이 시설은 부산전자공고의 마이스터고 전환을 위한 핵심 기반으로, 초청정 작업공간인 클린룸까지 갖추며 실제 산업 현장 수준의 환경을 구현했다. 전국 고교 중 최초로 반도체 전·후공정 실습이 가능한 점에서 의미가 크다.
시교육청은 김석준 교육감의 핵심 공약인 '부산반도체마이스터고' 전환을 위해 지자체·대학·기업이 참여한 전환 T/F와 실무협의체를 통해 교육과정 설계, 실습환경 구축, 산학 연계 방안을 준비해왔다.
부산전자공고는 올해 반도체과를 신설하고 신입생 모집에서 2.7대 1 경쟁률을 기록했다. 새 학과 학생들은 이번 센터에서 실습교육을 받게 되며, 향후 지역 내 타 특성화고 반도체 관련 학과에도 교육 지원이 제공된다.
초·중·고 학생을 위한 반도체 체험·진로 프로그램을 운영해 부산 지역 반도체 교육 확산의 기반으로 삼을 계획이다.
김석준 교육감은 "반도체교육센터는 부산반도체마이스터고 전환의 출발점이자, 지역 내 초·중등 반도체 교육 거점센터로 역할을 수행하게 될 것"이라며 "반도체교육센터를 중심으로 현장감 있는 교육을 펼칠 수 있도록 최선의 노력과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
