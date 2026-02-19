제천시, 단체관광객 유치 인센티브 사업 본격 시행

관광객 유입으로 숙박·음식업 매출 증가 기대 ↑
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시는 단체관광객 유치 인센티브 사업과 제천 시티투어 사업의 수행 사업자 선정을 완료하고 본격적인 운영에 들어갔다.
단체관광객 유치 인센티브 사업은 제천으로 단체관광객을 유치한 여행사를 대상으로 인센티브를 지원하는 제도다.
일정 수준 이상의 지역 내 소비가 수반되어야 지원이 가능해, 관광객 유입과 함께 숙박과 음식, 관광지 이용 등 지역 소비 활성화에 기여하고 있다.
제천 시티투어 사업은 제천의 주요 관광지를 효율적으로 둘러볼 수 있도록 구성된 관광 프로그램으로 2월부터 운영을 시작했다.
기본 코스는 15인 이상 예약 시 청풍호반 케이블카와 옥순봉 출렁다리, 의림지 등을 방문하는 버스 투어 형태로 운영된다.
또한 여행 목적과 성격에 맞춘 맞춤형 코스 운영도 가능해, 동호회와 워크숍 등 다양한 단체 수요에 대응하고 있다.
제천 관광택시는 소규모 여행객을 위한 맞춤형 관광상품으로, 시간권에 따라 전문 기사와 함께 이동하며 관광지를 둘러볼 수 있다. 대중교통을 이용해 방문한 관광객이나 자유로운 일정을 원하는 여행객에게 적합하다.
시 관계자는 "단체관광 인센티브와 시티투어, 관광택시 등 다양한 관광상품을 연계 운영해 관광객 유입과 지역 소비가 선순환되는 구조를 만들고 있다"며 "적극적인 홍보와 사업 추진을 통해 더 많은 관광객이 제천을 찾을 수 있게 하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com