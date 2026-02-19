수원시 '2026년 노후 경유차 조기폐차 보조금 지원사업' 추진

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 노후화된 경유차의 배출가스로 인한 대기오염을 줄이기 위해 '2026년 노후 경유차 조기폐차 보조금 지원사업'을 추진한다고 19일 밝혔다.
노후 경유차를 폐차하는 차주에게 보조금을 지원한다.
대상은 대기관리권역(수원시 포함)에 사용본거지가 6개월 이상 연속 등록되고, 소유자(공동명의 포함)의 최종 소유 기간이 6개월 이상인 배출가스 4·5등급 경유차(5등급은 경유 외 연료 포함)와 건설기계 등이다.
올해는 총 1460대에 조기폐차 보조금을 지원한다.
보조금은 차종·연식을 고려해 보험개발원이 산정한 올해 1분기 차량기준가액을 기준으로 상한액·지원율에 따라 지급한다.
대상자는 배출가스 5등급 자동차와 제작 일자가 오래된 차량 순의 우선순위에 따라 1인 1대를 선정하며, 4월 중 결과를 통보할 예정이다.
지원 신청 기간은 2월 20일부터 3월 20일까지다.
신청은 자동차 배출가스 종합전산시스템 홈페이지(mecar.or.kr)에서 온라인으로 하거나, 관련 서류·신분증 사본 등을 등기우편(경기도 안양시 동안구 시민대로 317, 대한스마트타워 6층 한국자동차환경협회)으로 보내야 한다.
시청 방문 신청은 불가하다.
자세한 내용은 수원시 홈페이지(www.suwon.go.kr) '시정소식' 게시판에서 '2026년 수원시 조기폐차 보조금 지원사업 공고'를 검색해 확인할 수 있다.
ssamdory75@newspim.com