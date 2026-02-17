광주시, 중소 수출기업에 30억 규모 융자 지원

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 지역 중소 수출기업의 금융 부담을 완하하고자 30억원 규모로 융자를 지원한다고 17일 밝혔다.
지원 대상은 광주지역에 본사 또는 사업장을 둔 중소제조업체로 전년도 직접 수출실적이 있거나 지난해 이후 해외마케팅 지원사업 등 수출 관련 사업에 참여한 기업이다.
단 최근 2개년(2024~2025)에 지원받은 업체는 제외된다. 대상 사업은 ▲해외시장 개척활동▲전시회 참가▲해외규격 인증 획득 ▲디자인 개발 ▲자기상표 등록 등 수출과 관련돼야 한다.
지원 규모는 업체당 3억 원 이내이며 융자 기간은 2년 거치 일시상환(변동금리)이다. 수출진흥자금 융자 대상으로 선정되면 융자를 받을 때 연 2.12%의 변동금리가 적용되며, 금리는 분기별로 조정된다.
매출액 또는 영업이익이 전년 대비 10% 이상 감소한 기업은 연 1.62%의 금리를 적용받는다.
융자 지원계획에 대한 내용은 광주시 누리집 고시‧공고에 게시돼 있으며 오는 23일부터 3월13일까지 광주경제진흥상생일자리재단 기금융자관리시스템을 통해 온라인으로 관련 서류를 제출하면 된다.
