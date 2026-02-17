경기도교육청, 인공지능 교원 역량 개발 시스템 도입

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청국제교육원은 인공지능(AI) 기반 교원 역량 개발 시스템인 'G-LINK'를 도입했다고 17일 밝혔다.
이는 국내 교육기관 최초의 사례로, 데이터 중심의 맞춤형 피드백을 제공하는 데 중점을 두고 있다.
이번 시스템은 연수생의 역량 수준을 다각적으로 진단하고 성장 방향을 제시하는 핵심 도구로 활용될 예정이다. AI는온라인에서 진행되는 사전·사후 검사를 통해 수집한 정량 및 정성 자료를 분석하여 개인 및 집단별 성과와 보완점을 정밀히 검토한다.
국제교육원은 시스템의 신뢰성과 타당성을 높이기 위해 전문가들로 구성된 'G-LINK 전담반'을 운영하며, 지속적인 문항 개발과 검증을 통해 시스템을 발전시킬 계획이다.
특히 이 시스템은 단순한 평가에 그치지 않고 교육과정의 질적 향상에도 기여할 예정이다. 분석된 평가 결과를 바탕으로 연수생에게 필요한 역량 보완을 위한 맞춤형 학습 경로를 추천하며 마이크로러닝 콘텐츠도 제공해 연수 종료 이후에도 지속적인 성장을 돕는다.
'G-LINK'는 올해 2월 중등 신규임용 예정자 연수 및 국제교육, 다문화교육 프로그램 등에 순차적으로 적용될 것이다.
박숙열 원장은 "연수 만족도 확인을 넘어 교원의 변화 과정을 문서화하고, 이를 기반으로 맞춤형 학습 경로를 추천해 교사의 자율적 역량 개발을 지원할 것"이라며, "AI 분석 기반의 맞춤형 지원 체계로 교사들이 전문성을 키울 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.
beignn@newspim.com