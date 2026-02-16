밀양시 '민생경제 안정 대책' 본격화…상품권 12% 혜택·농어업인 수당 인상

인구 유입·기업 유치 경제 확산
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시는 고물가로 위축된 소비 심리를 회복하고 농업인의 경영 안정을 지원하기 위한 '경제 활성화 대책'을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.
시는 전국 최고 수준의 '상품권 12% 할인'과 '농어업인 수당 인상'을 핵심으로 지역 상권과 농촌 경제의 선순환 구조를 강화할 방침이다.
시민이 체감할 가장 큰 변화는 '밀양사랑상품권' 할인율 상향이다. 기존보다 높아진 12% 할인 혜택을 통해 소비 촉진과 매출 증대를 동시에 노린다. 시는 고물가와 고금리 장기화로 위축된 소비 심리를 되살리고, 지역 소상공인의 매출 회복을 지원한다는 계획이다.
기업 유치와 인구 유입을 위한 제도 개선도 병행된다. 밀양으로 이주하는 근로자에게 지급하는 '이주정착금'은 120만원으로 상향됐다. 지원 요건도 완화해 인재 유입을 늘리고, 지역 기업의 인력난 완화와 경제 활력 확산에 속도를 낸다.
농업 분야의 지원은 한층 두터워진다. 시는 농어업인수당을 1인 경영주 가구 60만원, 2인 공동경영주 가구 70만원으로 인상했다. 특히 여성 농업인의 권익 확대를 위해 공동경영주 가구 지원을 강화했다.
지역 산업의 기반인 중소기업 11곳을 대상으로 기술개발, 판로 개척 등 성장 단계별 맞춤형 지원을 이어갈 계획이다. 시는 중소기업 경쟁력 강화를 통해 밀양형 강소기업 육성 기반을 다진다는 구상이다.
시 관계자는 "2026년 달라지는 시책은 시민이 체감할 경제 안정과 활력 회복에 초점을 맞췄다"며 "정책이 현장에서 실질적 성과로 이어질 수 있도록 홍보와 점검을 강화하겠다"고 말했다.
