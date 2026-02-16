경남교육청, 교직원 안전채널 '단디안전' 가입자 3천명 돌파

콘텐츠 다양화 및 기능 강화 계획
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청(교육감 박종훈)은 교직원 안전 소통창구 '단디안전' 카카오톡 채널 가입자가 3000명을 넘어섰다고 16일 밝혔다.
'단디안전'은 급식실 조리실무사, 시설관리원, 청소원 등 현업업무종사자가 공문이나 행정 시스템을 수시로 확인하기 어려운 점을 고려해 2025년 8월 개설됐다. 교육청은 현장 중심의 실질적 안전 정보를 신속히 전달하기 위해 채널을 운영하고 있다.
도교육청은 운영 초기부터 재해 사례, 계절별 안전 수칙, 위험 요인 가이드 등 현장 밀착형 콘텐츠를 매월 두 차례 카드뉴스나 만화 형식으로 제공했다. 또 참여형 이벤트와 설문조사를 통해 이용자 의견을 반영하며 콘텐츠 품질을 높였다.
지난해 말 설문조사에서는 응답자의 97% 이상이 '단디안전'이 산업재해 예방에 도움이 된다고 답했다. 특히 이미지 기반 콘텐츠가 정보를 명확하게 전달한다는 긍정 평가가 높았다.
도교육청은 이번 3000명 돌파를 현장의 안전 의식과 정보 수요가 높아진 결과로 분석했다. 올해는 주제별 특집 기획과 영상 자료를 확충하고, 사용자 맞춤형 기능을 강화해 콘텐츠 다양화를 추진할 계획이다.
양미 안전총괄과장은 "단디안전은 정보를 전달하는 채널을 넘어 현장의 목소리를 듣는 쌍방향 소통 공간으로 자리 잡았다"며 "산업재해를 예방하고 안전한 문화를 확산하는 창구로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
