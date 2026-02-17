(화요일·음력 1월2일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 2월17일(화요일·음력 1월2일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 꽃길 같은 영광이 찾아오겠다.
72년생 : 망중한의 한가한 일상에서 답이 나타나겠다.
84년생 : 새벽녘 아름다움이 찾아오겠다.
96년생 : 고통의 순간이 사라지겠다.
◆ 소띠(丑)
61년생 : 상대방의 입장을 무조건 존중해야 하겠다.
73년생 : 신바람이 나는 일이 자꾸 생기겠다.
85년생 : 좋은 사람을 만나겠다.
97년생 : 크게 얻음이 있겠다.
◆ 범띠(寅)
62년생 : 역시 믿었던 곳에서 답을 보내오겠다.
74년생 : 주변으로부터 크게 도움을 받겠다.
86년생 : 최고의 신뢰를 받는 영광이 있겠다.
98년생 : 마음먹은 대로 일이 되어 가겠다.
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 춘향이가 이 도령 만나는 모습이겠다.
75년생 : 먹을 복이 많이 생기겠다.
87년생 : 돈 보다 사람이 우선이겠다.
99년생 : 먼저 손을 내밀고 다가가는 것이 좋겠다.
◆ 용띠(辰)
64년생 : 모든 장애물이 제거되겠다.
76년생 : 어려움이 없어지고, 좋음만 있겠다.
88년생 : 결심해야 할 시점이 되겠다.
00년생 : 문서 계약 운이 매우 좋겠다.
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 믿고 묵묵하게 밀고 가는 좋겠다.
77년생 : 실력으로 시장으로부터 신뢰를 받겠다.
89년생 : 성공할 운세가 강하게 들어오겠다.
01년생 : 학문에 정진하는 것이 답이다.
◆ 말띠(午)
66년생 : 함께 손잡고 걸어가는 것이 좋겠다.
78년생 : 사업이 일어나는 것을 보고 사람들이 몰려오겠다.
90년생 : 생각했던 것보다 결과가 더 좋겠다.
02년생 : 지지를 않는 사랑으로 발전할 수 있겠다.
◆ 양띠(未)
67년생 : 노력한 대로 기도한 대로 이루어지겠다.
79년생 : 난제가 풀려나가기 시작하겠다.
91년생 : 처음부터 일을 다시 시작해야 하겠다.
03년생 : 사랑은 타버린 불꽃이 돼 버리겠다.
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 노력 또 노력하는 것이 최선이겠다.
80년생 : 사람들이 몰려와 일을 성사시키겠다.
92년생 : 손익 분기점이 지나가겠다.
04년생 : 사랑은 한줄기 바람이 되어 날아가겠다.
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 하는 일마다 돈으로 연결되겠다.
81년생 : 생각한 대로 준비한 대로 성공하겠다.
93년생 : 말보다는 실천이 중요하겠다.
05년생 : 잊을 수 없는 그가 다가오겠다.
◆ 개띠(戌)
70년생 : 사랑보다는 사람의 순수가 중요하겠다.
82년생 : 좋은 인연으로 발전하겠다.
94년생 : 자신을 믿는 것이 중요하다.
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 새로운 분야에서 일이 흥한다.
83년생 : 새로운 사랑이 시작되겠다.
95년생 : 주변의 의견을 들어보는 것이 좋겠다.