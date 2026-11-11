광명시, KTX·광역철도 등 '교통 경쟁력' 앞세워 5만석 돔구장 유치 총력

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KTX 광명역 중심 전국 2시간 대 연결...수색~광명 고속철도 추진

도심공항터미널 및 GTX-D 추진으로 글로벌 K-컬처 관람객 유치 용이

광명시흥선·학온역 환승 거점화 등 미래 모빌리티 특화 도시 연계 구축

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 KTX 광명역과 광역철도망, 공항 교통망 등 촘촘한 사통팔달 교통 인프라를 최우선 강점으로 내세우며 5만 석 규모의 돔구장 유치에 박차를 가하고 있다.

시는 돔구장의 성공적인 운영을 위해 신속하고 편리한 교통 체계가 필수적인 만큼 전국과 세계를 잇는 거점 교통 인프라와 돔구장 후보지 인근의 철도망 확충, 미래 모빌리티 도입 추진을 통해 경쟁력을 끌어올릴 계획이라고 11일 밝혔다.

광명시 철도 노선도(안). [사진=광명시]

광명시의 핵심 교통 경쟁력은 KTX 광명역이다. 경부선·호남선은 물론 서해선·경강선 연결을 통해 전국 주요 도시에서 2시간대로 접근할 수 있어 수도권 편중 현상을 극복하고 전국 단위 문화 향유 기회를 넓힐 최적지로 꼽힌다.

여기에 2028년 개통 예정인 신안산선(여의도 20분대)과 2030년 개통 목표인 월곶판교선(판교 20분대), 2036년 목표인 수색~광명 고속철도 전용선 사업 등이 추진 중이다.

글로벌 팬덤과 해외 관람객 유입을 위한 공항 접근성도 우수하다. KTX 광명역 내 도심공항터미널과 인천·김포공항 직통 버스가 운행 중이며 향후 인천공항에서 광명·시흥 3기 신도시를 거쳐 강남으로 직결되는 GTX-D 노선이 개통되면 인천공항에서 광명까지 25분 만에 이동이 가능해진다.

아울러 돔구장 후보지인 광명시흥 3기 신도시 일원에는 광명시흥선과 신안산선이 들어설 예정이며 신안산선 학온역에 월곶판교선 정차가 가능해짐에 따라 학온역을 '광역철도 환승 거점'으로 조성해 대규모 인원 수용 및 교통 분산에 나선다.

이와 함께 자율주행 버스, 로보택시, 개인형 이동수단(PM) 등 미래 모빌리티 서비스와 AI 기반 통합관제센터를 구축해 대규모 행사 시 교통 혼잡을 최소화할 방침이다.

박승원 광명시장은 "광명은 KTX를 통해 전국을 잇고 광역철도와 공항 연계망을 통해 수도권과 세계로 뻗어나가는 사통팔달 교통의 중심지"라며 "강력한 교통 경쟁력을 바탕으로 5만 석 돔구장을 성공적으로 유치해 세계적인 공연과 스포츠 이벤트를 개최하는 K-컬처의 대표 무대로 만들겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com