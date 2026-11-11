충북도의회, 행정사무감사서 '충북도 사업 관리 부실' 잇단 지적

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파크골프장 절차 누락·SOC 사업 지연 도마

예산 집행·교통복지 개선 놓고 추궁 이어져

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도의회 행정사무감사에서 충북도의 사업 추진 과정과 예산 운용, 행정 관리체계의 허점이 잇따라 지적됐다.

공익을 내세운 도립파크골프장 사업의 행정절차 누락부터 지방도 확·포장 지연, 시외버스 적자 노선 지원, 교통약자 이동권 문제까지 도정 전반의 책임성과 실행력을 둘러싼 의원들의 추궁이 이어졌다.

충북도의회 건설농림위원회 행정사무감사 모습. [사진=충북도] 2026.11.11 baek3413@newspim.com

도의회 복지문화위원회와 건설농림위원회는 11일 제439회 정례회 행정사무감사에서 각각 문화체육관광국과 균형건설국 등을 대상으로 주요 사업의 추진 경위와 예산 집행 실태를 집중 점검했다.

복지문화위원회에서는 도립파크골프장 조성 사업이 도마에 올랐다.

의원들은 행정절차 미이행과 의회 보고 누락, 자료 제출의 신뢰성 문제를 집중적으로 따졌다.

오창근 의원은 도가 사업의 문제점을 인지하고도 별다른 문제가 없는 것처럼 자료를 제출했다고 비판했다.

이태훈 의원은 공익사업이라는 이유로 인허가권을 가진 도가 오히려 절차를 무시했다며 공공사업에 더 엄격한 행정 기준을 적용해야 한다고 지적했다.

하정애 의원은 청주공항 인근 사업 부지의 입지와 향후 공항 개발계획을 충분히 검토했는지 따져물었다.

권오규 위원장은 이번 사태를 도정 신뢰와 행정 책임의 문제로 규정하고 사업 추진 체계 전반의 점검을 요구했다.

건설농림위원회에서는 장기 사업 지연과 예산 집행의 비효율이 집중적으로 거론됐다.

박희남 의원은 지방도 확·포장 사업의 공기 연장과 사업비 증가가 반복되는 문제를 지적하며 계속사업의 재원을 우선 확보한 뒤 신규 사업을 추진해야 한다고 주문했다.

박형용 의원은 적자 시외버스 노선에 대한 지원을 본예산부터 안정적으로 편성하고 벽지노선의 국비 지원을 확대해야 한다고 강조했다.

최부림 의원은 2030년 종료 예정인 지적재조사사업의 잔여 물량이 전체의 60%를 넘는다며 추진 속도 개선을 요구했다.

교통 안전과 복지 사각지대도 감사 대상이었다.

지하차도 비상대피시설 미설치 2곳의 조속한 설치와 군 지역 특별교통수단 및 저상버스 확충이 요구됐다.

박병천 건설농림위원장은 4단계 지역균형발전 특화사업 45개 가운데 17개가 올해 안에 완료되지 못하는 점을 지적하며 5단계 사업에서는 행정절차 지연이 반복되지 않도록 대책을 마련하라고 촉구했다.

이번 감사에서는 사업 추진의 속도보다 행정의 책임성과 예산 집행의 실효성을 확보해야 한다는 요구가 두 상임위에서 공통으로 제기됐다.



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