청주시의회, 국회 찾아 오송연결선·특례시 지정 지원 요청

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임은성 의장 등 상임위원장단, 핵심 현안 건의문 전달

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시의회가 오송연결선의 국가철도망 구축계획 반영과 청주시 특례시 지정을 위해 국회 설득에 나섰다.

임은성 의장을 비롯한 청주시의회 방문단은 11일 국회를 찾아 오송연결선 구축과 비수도권 특례시 지정기준 개선을 촉구하는 건의문 2건을 전달하고 국회 차원의 지원을 요청했다고 밝혔다.

건의문 전달. [사진=청주시의회] 2026.11.11 baek3413@newspim.com

방문단에는 배성철 의회운영위원장, 정연숙 행정안전위원장, 신민수 도시건설위원장, 이재숙 보건환경위원장 등이 참여했다.

이들은 김영진 국회 행정안전위원장과 유의동 국토교통위원장실을 비롯해 관련 상임위 의원실과 청주 지역구 국회의원 4명에게 건의문을 전달했다.

철도 분야에서는 호남과 충청, 강원을 연결하는 강호축 완성을 위해 오송연결선을 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035년)에 반영해야 한다고 강조했다.

특히 공정률 35.1%인 평택~오송 2복선화 사업에 장래 오송연결선과 연결할 분기기 및 접속시설을 선제적으로 반영해야 한다고 요청했다.

특례시 지정과 관련해서는 현행 인구 100만명 기준이 비수도권 대도시의 행정수요와 지역적 기능을 충분히 반영하지 못한다며 지정기준을 이원화하고 관련 법령을 개정해야 한다고 주장했다.

임은성 의장은 "2복선화 사업 단계에서 오송연결선 접속 여건을 확보하지 못하면 향후 추가 사업비와 공사 기간이 늘어날 수 있다"며 "국가사업 추진 과정에서 관련 시설을 미리 반영해야 한다"고 말했다.

이어 "청주시는 인구 89만명을 넘어섰고 오송 바이오산업과 오창 첨단산업 등 중부권 성장거점으로서 행정수요가 커지고 있다"며 "인구 기준뿐 아니라 도시 기능과 국가균형발전 기여도를 반영한 특례시 지정기준 마련이 필요하다"고 밝혔다.

baek3413@newspim.com