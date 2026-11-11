충북개발공사, '지역사회공헌 인정기관' 첫 선정…A+등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 충북개발공사는 11일 지역사회공헌 인정기관에 첫 선정됐다
- 종합 진단에서 A+등급을 받고 4개 분야 최고 단계로 평가받았다
- 다자녀가정 주거 개선과 헌혈·환경정화 등 활동을 이어가고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북개발공사가 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 '2026년 지역사회공헌 인정제'에서 첫 신청 만에 인정기관으로 선정됐다.
공사는 종합 진단에서 A+등급을 받았으며 환경경영과 사회공헌 프로그램, 성과영향, 투명경영 등 4개 분야 모두 최고 단계인 '확산' 수준을 인정받았다고 11일 밝혔다.
지역사회공헌 인정제는 비영리단체와 협력해 지속적인 사회공헌 활동을 펼치고 지역사회 문제 해결과 사회적 가치 창출에 기여한 기업과 기관을 평가하는 제도다.
공사는 충북도와 충북사회복지공동모금회, 충북주거복지사회적협동조합 등과 함께 다자녀가정의 주거환경 개선을 위한 '다자녀 러브하우스' 사업을 추진하고 있다.
저출생·인구 위기 극복을 위한 민관 협력사업으로 도내 다자녀가정 7가구의 노후 주택 개보수를 지원했다.
임직원이 참여하는 헌혈 캠페인과 공원 환경정화 활동, 자원순환 캠페인 등도 진행하며 취약계층 지원과 친환경 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
김순구 사장은 "지역사회와 상생하기 위해 추진해 온 사회공헌 활동이 대외적으로 인정받았다"며 "앞으로도 지역사회에 실질적으로 도움이 되는 사업을 발굴하고 사회공헌 활동의 내실을 높이겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com