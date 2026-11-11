충북교총 "다채움 운영비 2년 새 8배…사업 전면 재검토해야"

AI 핵심 요약beta
- 충북교총은 11일 다채움 사업의 전면 재검토를 촉구했다
- 다채움 운영비는 2년 만에 4억7000만원에서 39억6000만원으로 늘었다
- 일일 이용률은 1.6%에 그쳐 예산 배분과 운영 관리 문제가 제기됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청의 교수학습 플랫폼 '다채움'이 낮은 활용도와 운영비 급증으로 도마에 올랐다.
기초학력·특수교육 등 현장 필수 예산은 삭감하면서 다채움에는 막대한 재정을 투입하는 것이 적절하냐는 지적이다.
충북교원단체총연합회(충북교총)는 11일 성명을 내고 다채움 사업의 전면 재검토를 촉구했다.
충북교총에 따르면 다채움 운영비는 2024년 4억7000만원에서 올해 39억6000만원으로 2년 만에 8.4배 늘었다.
향후 5년간 투입 예산도 318억원을 넘어설 것으로 예상된다.
반면 도내 학생·교원 약 17만명 가운데 일일 이용자는 1.6%에 그치고, 등록 콘텐츠 1만4600여개의 조회 수 중앙값도 6회에 불과하다는 게 교총의 주장이다.
특히 교육청이 재정난을 이유로 주요 사업비를 20% 안팎 삭감한 상황에서 다채움 예산은 확대했다며 예산 배분의 형평성을 문제 삼았다.
유지관리 업체의 회계감사와 계약 관리 과정에 대한 의혹도 제기했다.
충북교총은 사업 중단을 포함한 전면 재평가와 운영비 절감, 현장 중심의 성과평가, 운영·관리 조례 제정을 요구했다.
권오장 회장은 "특수교육 등 필수 사업 예산까지 삭감하면서 다채움에 계속 투자해야 하는지 사업 우선순위를 재검토해야 한다"고 말했다.
baek3413@newspim.com