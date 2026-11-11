충북도, 내년 예산 8조1814억원 편성…지방채 발행 68% 감축

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외부채 발행 중단·내부채 700억원으로 축소…770억원 세출 구조조정

농어촌기본소득·복지 등 필수경비 반영…미래산업·지역균형 투자 확대

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 2027년도 당초예산 8조1814억원을 편성했다..

지방채 발행은 전년보다 68.2% 줄이고 770억원 규모의 세출 구조조정을 단행했다.

11일 이복원 충북도 경제부지사가 도청 브리핑실에서 내년 예산안에 대해 설명하고 있다. [사진=충북도] 2026.11.11 baek3413@newspim.com

충북도는 11일 내년도 예산안이 올해 당초예산 7조6703억원보다 5111억원(6.7%) 증가했다고 밝혔다.

일반회계는 7조3606억원, 특별회계는 8208억원이다.

도는 2023년 이후 4년 만에 외부채 발행을 중단하고 신규 지방채 발행액을 700억원으로 제한했다.

전년 2200억원보다 68.2% 줄인 규모로 내년 원금 상환액 732억원보다 적게 발행해 채무 축소를 추진한다.

재원 확보를 위해 사업 성과와 시급성을 재검토해 770억원을 절감했다.

학교 무상급식비와 AI·바이오 영재학교 설립비 분담 구조 조정으로 111억원, 사업 통폐합·일몰로 282억원, 경상경비와 사업량 조정 등으로 377억원을 줄였다.

확보한 재원은 민생과 성장 분야에 재투자한다.

복지·재난안전 분야에 4조3275억원을 배정하고 창업·미래 신성장산업에 3772억원, 지역균형발전과 농어촌 지원에 8842억원을 편성했다. 문화·관광 분야에는 3600억원을 투입한다.

특히 농어촌기본소득 시범사업 1063억9000만원과 출산육아수당 274억원 등 민생 관련 사업을 반영했다.

소방특별회계에도 3933억원을 편성해 노후 장비와 시설 개선을 추진한다.

이복원 경제부지사는 "불필요한 지출과 채무는 줄이되 민생·복지와 미래 성장동력 투자는 내실 있게 추진하겠다"고 말했다.

예산안은 충북도의회 심사를 거쳐 12월 15일 최종 확정된다.

baek3413@newspim.com