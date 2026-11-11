천년 은행나무 아래 내려앉은 황금빛 가을…영동 영국사 단풍 절정

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높이 31m·둘레 11m 거목, 노란 잎으로 물들어…늦가을 정취에 관광객 발길

[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 영동군 양산면 영국사 입구. 천년의 세월을 견뎌온 은행나무가 온통 황금빛으로 물들었다.

굵은 가지마다 노란 잎을 가득 매단 나무 아래로 은행잎이 바람에 흩날리며 늦가을 풍경을 빚어낸다.

황금빛으로 물든 영동 영국사 앞 은행나무. [사진=영동군] 2026.11.11 baek3413@newspim.com

천연기념물 제223호인 영국사 은행나무는 높이 31m, 둘레 11m에 이르는 거목이다.

수령은 약 1000년으로 추정된다.

사찰 창건 당시 심어진 것으로 전해지며 오랜 세월 영국사와 함께 자리를 지켜왔다.

이 나무에는 나라에 큰 어려움이 닥치면 울음소리를 낸다는 이야기도 전해진다.

주민들이 오랫동안 신성한 나무로 여겨온 이유다.

가을이 깊어지면서 은행나무 주변은 노란 잎과 산자락의 붉은 단풍이 어우러져 한 폭의 풍경화를 연상케 한다.

나무 아래 쌓인 은행잎 사이로 가을빛을 담으려는 방문객들의 발길도 이어지고 있다.

1970년 천연기념물로 지정된 영국사 은행나무는 오랜 세월의 흔적과 계절의 변화를 함께 간직한 영동의 자연유산이다.

화려한 단풍 뒤로 겨울을 준비하는 나무의 모습이 천년 세월의 무게를 더한다.

영동군 관계자는 "영국사 은행나무는 천년의 세월을 간직한 소중한 자연유산이자 영동의 가을을 상징하는 명소"라며 "황금빛으로 물든 은행나무와 주변 단풍을 감상하며 깊어가는 가을의 정취를 느껴보길 바란다"고 말했다.

baek3413@newspim.com