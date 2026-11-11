충북교육청, 2027년 예산 3조7719억원 편성…올해보다 4.3% 증가

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AI 미래교육·교육복지·학교 안전 투자 확대…도의회 제출

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북도교육청은 2027년도 본예산안을 3조7719억원 규모로 편성해 충북도의회에 제출했다고 11일 밝혔다.

이는 올해 본예산 3조6155억원보다 1564억원(4.3%) 증가한 규모다.

충북교육청. [사진=뉴스핌DB]

도교육청은 기초학력 향상과 AI 기반 미래교육, 교육격차 해소, 안전한 교육환경 조성 등 학교 현장 지원에 재정을 집중하기로 했다.

주요 사업별로는 기초·기본학력 향상과 맞춤형 학습 지원에 68억원, 진로·진학 및 직업교육에 162억원, AI 교육 기반 구축에 131억원을 편성했다.

AI 교육선도·연구학교 운영과 AI 중점학교, 다채움 플랫폼 관리, 충북AI교육연구센터 설립 등이 포함됐다.

교육복지 분야에는 무상급식비 1488억원, 누리과정 지원 1140억원, 교과서 지원 289억원 등 3138억원을 배정했다.

특수교육 여건 개선과 맞춤형 지원에도 388억원을 투입한다.

학교 안전과 교육환경 개선을 위한 예산도 반영했다.

학교폭력 예방과 학생 상담 등 안전 지원에 141억원, 교육활동 보호에 13억원을 편성했다.

노후 시설 개선과 안전 강화를 위해서는 드라이비트 교체·스프링클러 설치 등에 1053억원, 공간 재구조화 사업에 658억원, 급식시설 현대화에 299억원을 투입한다.

학교별 자율적인 재정 운용을 지원하기 위해 학교운영기본경비 4024억원을 포함해 신설학교 개교 지원과 사립학교 재정결함 지원 등에 총 4580억원을 편성했다.

세입은 중앙정부와 지방자치단체 이전수입 3조5905억원, 자체수입 244억원, 기타 756억원, 기금전입금 814억원 등으로 구성됐다.

도교육청은 지방교육재정교부금 제도 개편에 따른 세입 불확실성과 인건비 등 경직성 경비 증가를 고려해 기금으로 부족 재원을 보완하고 사업별 우선순위에 따라 예산을 배분했다고 설명했다.

이찬동 도교육청 기획국장은 "한정된 재원을 효율적으로 운용해 학교 현장 지원을 강화하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com