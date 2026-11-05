"송파하남선 더 늦어져선 안 돼"…김용석 대광위원장, 공정관리 주문

AI 핵심 요약beta
- 김용석 대광위원장은 5일 하남교산 교통대책 추진상황을 점검했다
- 하남교산은 2029년 첫 입주하나 송파하남선은 2032년 이후 개통한다
- 정부는 철도 개통 전 주요 역 연계 대중교통을 운영할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
철도 개통 전 입주민 교통대책 마련
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 하남교산 신도시의 첫 입주가 2029년으로 예정된 가운데 핵심 교통대책인 송파하남선은 2032년 이후 개통할 전망이다.
김용석 국토교통부 대도시권광역교통위원장은 5일 오후 하남교산 공공주택지구를 방문해 광역교통개선대책 주요 사업의 추진상황을 점검했다. 하남시와 강동구, 남양주시, 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관이 참석해 사업 지연 우려 요인과 해결방안을 논의했다.
이번 방문은 지난달 29일 남양주왕숙지구에 이어 3기 신도시의 광역교통개선대책 추진상황을 순차적으로 확인하기 위해 마련됐다. 관계기관 간 이견이나 인허가 문제로 사업에 차질이 생길 가능성을 미리 살피고 후속 조치를 협의하는 자리다.
하남교산은 경기 하남시 천현동·교산동 일대 약 685만㎡에 3만6000가구를 공급하는 3기 신도시다. 여의도 면적의 약 2.4배 규모로, 2029년 6월 첫 입주를 앞두고 있다.
정부는 입주에 따른 광역교통 수요 증가에 대비해 서울 송파와 하남을 잇는 도시철도 3호선 연장사업인 송파하남선을 추진하고 있다. 서울 방향 도로 접근성을 높이기 위한 서하남로 확장과 동남로 연결도로 신설도 광역교통개선대책에 포함돼 있다.
송파하남선은 2032년 이후 개통이 예상돼 첫 입주 시점부터 철도를 이용하기는 어려운 상황이다. 정부는 광역교통개선대책에 반영된 대중교통 운영지원비를 적기에 투입해 주요 지하철역과 연계하는 대중교통을 운영하는 등 보완대책을 추진할 계획이다.
이날 회의에서는 철도와 도로 등 사업별 추진상황을 확인하고 관계기관 간 협의가 필요한 현안의 해결방안과 향후 추진방향을 논의했다.
김 위원장은 송파하남선에 대해 "그간 턴키공사(설계·시공 일괄입찰) 유찰 등으로 사업 추진이 지연됐으나 관련 문제가 해소된 만큼 향후 추가 지연이 발생하지 않도록 철저한 공정관리와 관계기관의 적극적인 협조가 필요하다"고 강조했다.
이어 LH 등 사업시행자와 관계기관에 "입주 일정에 맞춰 주요 교통시설이 적기에 구축될 수 있도록 사업별 공정관리를 철저히 하고, 사업 추진 과정에서 발생하는 현안도 관계기관 간 긴밀한 협의를 통해 적극 해결해 달라"고 당부했다.
Q. 하남교산 신도시는 언제부터 입주하나요?
A. 2029년 6월 첫 입주를 앞두고 있습니다. 경기 하남시 천현동·교산동 일대 약 685만㎡에 3만6000가구를 공급하는 3기 신도시입니다.
Q. 하남교산의 주요 광역교통대책은 무엇인가요?
A. 서울 송파와 하남을 잇는 도시철도 3호선 연장사업인 송파하남선을 추진하고 있습니다. 서울 방향 도로 접근성을 높이기 위한 서하남로 확장과 동남로 연결도로 신설도 포함돼 있습니다.
Q. 첫 입주 때부터 송파하남선을 이용할 수 있나요?
A. 송파하남선은 2032년 이후 개통이 예상돼 2029년 6월 첫 입주 시점에는 이용하기 어렵습니다. 그간 턴키공사 유찰 등으로 사업이 지연됐으며, 대광위는 관련 문제가 해소된 만큼 추가 지연을 막기 위한 공정관리를 강조했습니다.
Q. 철도 개통 전 입주민의 교통불편은 어떻게 보완하나요?
A. 정부는 광역교통개선대책에 반영된 대중교통 운영지원비를 적기에 투입할 계획입니다. 주요 지하철역과 연계하는 대중교통을 운영하는 등 철도 개통 전 이동을 지원할 방침입니다.
Q. 이번 현장점검에서는 무엇을 논의했나요?
A. 대광위와 하남시·강동구·남양주시·LH 등 관계기관이 철도·도로 사업의 추진상황과 지연 우려 요인, 해결방안을 논의했습니다. 관계기관 간 이견이나 인허가 문제를 미리 점검하고, 입주 일정에 맞춰 주요 교통시설을 구축하기 위한 공정관리와 협조를 당부했습니다.
chulsoofriend@newspim.com