토스뱅크, NH·하나증권 발행어음 추가

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크는 '목돈 굴리기' 서비스에 NH투자증권과 하나증권의 발행어음 상품을 추가했다소 5일 밝혔다.
NH투자증권의 거치식 발행어음은 일정 금액을 한 번에 투자해 정해진 기간 동안 운용하는 상품이다. 투자 기간은 6개월과 1년 중 선택 가능하며, 세전 기준 수익률은 각각 연 4.7%, 연 5.0%다. 최소 10만원부터 최대 1,000만원까지 가입할 수 있다.
하나증권의 적립식 발행어음은 매월 일정 금액을 자동이체해 목돈을 마련하는 상품이다. 월 납입금액은 최소 10만원부터 최대 200만원까지 설정할 수 있으며, 8회 이상 납입하고 만기까지 유지하면 세전 연 6.0%의 수익률이 적용된다.
발행어음은 증권사가 고객 자금을 정해진 기간 동안 운용한 뒤 약정한 원금과 이자를 지급하는 금융투자상품이다. 투자 기간과 금리를 미리 확인할 수 있으나, 은행 예금과 달리 예금자보호 대상이 아니며 발행 증권사의 신용상태에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.
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