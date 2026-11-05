전역 앞둔 해병 건의에 李대통령 "검토"… 위문열차, 15년 만에 연평도行

AI 핵심 요약beta
- 위문열차가 4일 15년 만에 연평부대에서 공연했다
- 장병과 주민 1000여 명이 가수들의 무대를 관람했다
- 국방홍보원은 격오지 부대 공연을 확대하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1962년 시작, 3000회 넘긴 최장수 공연
백령도도 2017년 끊겨… 격오지 공연 확대 방침
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 군 위문 공연 '위문열차'가 15년 만에 연평도를 찾았다. 지난 6월 이재명 대통령의 연평부대 순시 때 전역을 앞둔 해병대원이 건의한 지 약 5개월 만이다.
국방홍보원은 KFN TV 위문열차 공연을 4일 오후 해병대 연평부대에서 열었다고 5일 밝혔다. 공연은 연평종합운동장 야외에서 오후 4시부터 약 2시간 진행됐으며, 장병과 지역 주민 등 1000여 명이 함께 관람했다. 가수 김장훈, 소유미 등이 무대에 올랐다.
이번 공연은 이 대통령의 연평부대 순시 때 나온 건의에서 시작됐다. 당시 한 해병대원은 "저는 며칠 후 전역하지만 제 후임들이라도 볼 수 있도록 공연을 해 주셨으면 좋겠다"고 요청했고, 이 대통령은 "공연 가능 여부를 검토해 달라"고 답했다.
이 대원은 연평도에서 문화 공연이 한 번도 열린 적 없다고 말했지만, 위문열차의 마지막 연평도 공연은 2011년이었다. 국방홍보원은 복무 기간이 18개월인 해병대 장병이 복무 중 위문열차를 볼 기회가 매우 드물어 이렇게 말한 것으로 설명했다.
신청 부대에 비해 공연 횟수가 제한돼 도서·격오지 공연은 그간 쉽지 않았다. 백령도 공연도 2017년 이후 끊긴 상태다.
공연을 본 한 장병은 "연평도에서 위문열차를 보게 될 줄은 꿈에도 몰랐다"고 말했다. 한 주민은 "섬이라 문화 혜택이 거의 없는데 즐거운 시간이었다"고 했다.
1962년 시작된 위문열차는 국내 최장수 공연 프로그램이다. 베트남전 당시 최전선 위문 공연도 펼쳤으며, 공연 횟수는 3000회를 넘어 한국 기네스에 올랐다. 장병 장기자랑 코너 '생활관 스타워즈'는 수백만 조회수를 기록했다.
배종호 국방홍보원장은 "격오지 부대 공연을 확대해 더 많은 장병에게 혜택이 돌아가도록 노력하겠다"고 밝혔다.
연평부대편은 오는 15일 낮 11시 KFN TV에서 방송된다.
gomsi@newspim.com