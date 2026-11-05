대전시, 외국인 유학생 한마음 대회 7일 개최

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 5일 9개 대학 유학생 900여 명의 한마음 대회를 연다고 밝혔다
- 대회는 7일 열리며 40여 개국 유학생들이 체육·문화교류에 참여한다
- 단체경기와 장기자랑을 통해 대학 간 교류와 지역 정착을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전·충청지역 9개 대학에 재학 중인 외국인 유학생 900여 명이 체육활동과 문화교류를 위해 한자리에 모인다.
대전시는 오는 7일 KT인재개발원 실내체육관에서 '2026 외국인 유학생 한마음 대회'를 개최한다고 5일 밝혔다.
대전시사회서비스원이 주최하고 대전시 외국인주민 통합지원센터가 주관하는 이번 행사에는 40여 개국 출신 유학생과 대학 관계자들이 참여한다.
참가 대학은 충남대, 한밭대, 한남대, 대전대, 우송대, 목원대, 배재대, 중부대, 건양대 등 9곳이다.
행사는 개회식에 이어 단체경기와 장기자랑, 시상식 등의 순서로 진행된다.
단체경기는 바람특공대, 구름다리·파이프라인 릴레이, 미션 달리기 등 6개 종목으로 구성됐다. 대학별 유학생들이 참여하는 장기자랑 무대도 마련된다.
대전시는 이번 행사를 통해 외국인 유학생들의 대학 간 교류를 확대하고 지역 생활 적응을 지원할 계획이다.
시 관계자는 "외국인 유학생들의 지역 정착을 돕기 위해 문화 체험과 지역기업 연계 취·창업 지원 프로그램 등을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com