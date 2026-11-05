빗썸, 11번가와 제휴…최대 100만 포인트 지급

AI 핵심 요약beta
- 빗썸은 5일 11번가 그랜드십일절 제휴 이벤트를 진행했다.
- 11일까지 구매 회원에게 최대 100만 포인트 랜덤쿠폰을 제공한다.
- 신규 가입자는 구매액 10%를 최대 5만원까지 비트코인 적립한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 빗썸은 11번가의 '그랜드십일절' 행사를 맞아 제휴 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.
오는 11일까지 11번가에서 1원 이상 구매한 회원은 앱 이벤트 페이지에서 응모해 랜덤쿠폰을 받을 수 있다. 쿠폰번호를 빗썸 앱에 등록하면 최소 100포인트부터 최대 100만 포인트까지 무작위로 지급된다. 지급된 포인트는 빗썸에서 원화처럼 사용 가능하다.
빗썸 제휴에 처음 동의한 11번가 회원에게는 1100원 상당의 혜택을 제공한다. 제휴 동의 후 상품을 구매한 기존 회원은 구매금액의 1% 상당을 비트코인으로 적립받는다.
빗썸 생애 첫 가입 회원에게는 기존 회원의 10배인 10% 적립률을 적용해 최대 5만 원까지 적립 혜택을 제공한다. 적립된 리워드는 구매 확정일 기준 2일 후 확인할 수 있으며, 11번가 내 '비트코인 리워드' 페이지에서 비트코인으로 전환할 수 있다.
비트코인 적립 혜택은 빗썸 고객확인(KYC)과 KB국민은행 원화 입출금 계좌 등록을 완료한 회원을 대상으로 한다.
romeok@newspim.com