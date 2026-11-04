박승원 광명시장, 5만석 '복합형 돔구장' 유치 범시민 서명운동 펼쳐

AI 핵심 요약beta
- 박승원 광명시장이 4일 철산역에서 돔구장 유치 서명운동을 펼쳤다
- 광명시는 교통망과 신도시 개발을 경쟁력으로 내세워 유치전에 나섰다
- 시는 8일까지 서명을 받아 문화체육관광부에 전달할 계획이다
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8일까지 서명운동 진행 후 문화체육관광부에 서명부 전달 예정
박시장 "교통 허브·부지 확보 강점...K-컬처 성장 거점으로 도약할 것"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 박승원 경기 광명시장이 5만 석 규모의 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치를 향한 시민들의 뜻을 모으기 위해 직접 현장에 나섰다.
박 시장은 4일 철산역 2번 출구 일대에서 문화관광과 직원, 광명시 체육회, 적십자 회원 등 20여 명과 함께 '스포츠·공연 복합형 돔구장 광명 유치 범시민 서명운동 캠페인'을 펼쳤다고 밝혔다.
이날 박 시장과 참가자들은 오가는 시민들에게 돔구장 유치의 필요성과 광명시의 경쟁력을 담은 안내문을 배부하고 QR코드를 활용한 온라인 서명과 현장 서명 참여를 독려했다.
광명시는 지난 10월 23일 경기도에 5만 석 규모 돔구장 유치의향서를 제출하며 본격적인 유치전에 뛰어들었다.
시는 KTX 광명역을 비롯해 신안산선, 월곶판교선, GTX 등 광역철도망과 인천공항이 연결되는 초광역 교통 허브의 입지 조건과 광명시흥 3기 신도시 개발과 연계한 부지 확보 용이성 등을 차별화된 경쟁력으로 내세우고 있다.
시는 오는 8일까지 서명운동을 진행한 뒤 집계된 서명부를 문화체육관광부에 전달해 돔구장 유치 의지를 적극 피력할 계획이다.
박승원 광명시장은 "광명은 교통망과 미래 개발 여건을 두루 갖춘 최적의 입지인 만큼 돔구장을 유치해 대한민국 문화산업의 새로운 성장축으로 키우겠다"며 "시민들의 하나 된 마음과 참여가 유치의 가장 큰 힘인 만큼 뜻을 함께 모아달라"고 말했다.
1141world@newspim.com