SM, 3Q 영업익 355억으로 26.4% 감소…순이익 적자 전환

AI 핵심 요약beta
- 에스엠은 4일 3분기 매출 2911억원을 기록했다
- 영업이익은 355억원으로 전년보다 26.4% 감소했다
- 해외 공연 확대와 신보 활동 감소로 실적이 줄었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM)은 올해 3분기 연결기준 매출 2911억원, 영업이익 355억원을 기록했다고 4일 밝혔다.
이날 SM엔터테인먼트에 따르면 전년 동기 대비 매출은 9.5%, 영업이익은 26.4% 감소했다. 당기순이익은 원화강세에 따른 외화 손실 영향 등으로 적자전환했다.
SM은 "글로벌 팬덤 강화를 위한 다양한 해외 공연과 팬 소통을 위한 소규모 공연 등을 전략적으로 진행하면서 국내 신보 활동이 줄었고, 이로 인해 음반·음원 및 콘서트 매출과 일부 주요 종속법인의 영업이익이 감소했다"고 설명했다.
3분기 별도기준 매출은 1734억원을 기록해 전년 동기 대비 22.8% 줄었다. 이 기간 영업이익과 당기순이익은 284억원, 111억원으로 전년 동기 대비 각각 29.2%, 65.7% 감소했다.
사업별 매출을 살펴보면 출연과 MD(기획상품)/라이선싱 부문은 아티스트 광고 및 행사활동 증가 영향과 기획 및 공연 MD판매 호조, 지식재산권(IP)협업 효과 등으로 292억원, 621억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 21.3%, 23.5% 늘었다.
주요 종속법인의 실적은 구독자수 증가와 서버 운영 효율화 영향으로 디어유(DEARU)의 올 3분기 영업이익이 92억원으로 전년대비 5.6% 증가했고, 드림메이커(DREAM MAKER)의 영업이익도 본사 협업 확대로 흑자전환에 성공했다.
키이스트도 신작 드라마 매출 증가로 흑자전환했다. 다만 SM C&C가 음악 관련 콘텐츠제작 사업에 따른 비용 증가로 적자 폭이 커졌고, SM라이프디자인그룹(LDG)이 앨범 인쇄 매출 감소 영향으로 영업이익이 전년대비 줄었다.
SM은 올 4분기에도 국내외 음악시장에서 활발한 활동을 이어갈 계획이다. NCT 위시의 미니 앨범, 예성의 정규 앨범, 최강창민과 샤오쥔의 미니 앨범, 라이즈의 싱글, 레드벨벳 아이린&슬기의 일본 미니 앨범 등이 발매됐으며, NCT 드림 정규앨범, 태연 정규앨범, 엑소 유닛(카이, 세훈)의 미니앨범, 유노윤호의 일본 싱글 등이 공개된다.
또한 내년 1분기에는 라이즈의 정규 앨범과 하츠투하츠의 미니앨범, 슬기, 재현의 정규 앨범, 슈퍼주니어-83즈의 싱글과 NCT 제노재민의 일본 싱글, 천러의 중국 싱글 등이 발매된다.
SM은 4분기와 내년 1분기에도 글로벌 각 지역에서 콘서트를 펼친다. 에스파가 미주 지역 투어를 성공적으로 마무리했으며, NCT 127의 다섯 번째 투어와 엑소의 앙코르 콘서트는 물론 웨이션브이의 베이징, 상하이 등 중국 주요 도시 공연, 최강창민, 민호의 솔로 콘서트 투어, 예성의 솔로 데뷔 10주년 기념 투어, 유노윤호, 찬열, 레드벨벳 아이린&슬기의 일본 공연, 슈퍼주니어-83즈의 팬콘 투어 등이 개최된다.
특히 데뷔 후 첫 고척돔에 입성하며 매진을 기록한 엔시티 위시의 콘서트와 런던, 파리, 스톡홀름 등 유럽 9개 도시에서 개최하는 에스파의 유럽 투어 등도 펼쳐진다.
이처럼 SM은 내년 초부터 주요 아티스트들의 신보 발매 및 글로벌 지역에서의 활동을 펼쳐 성장 흐름을 이어가며, 레거시 아티스트들의 활동 확장과 저연차 아티스트들의 성장 및 신규 시장 진출을 적극 추진해, 균형 잡힌 IP 포트폴리오를 구축해 나갈 계획이다.
alice09@newspim.com