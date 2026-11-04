신한은행, 퇴직연금 고객 맞춤형 컨설팅 확대

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 4일 퇴직연금 맞춤형 방문상담 서비스를 확대했다
- 상담 대상에 목돈 수령 고객과 CEO·임원을 추가했다
- 세무·자산관리 전문가가 절세와 연금 운용 전략을 제시했다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 퇴직연금 고객을 위한 '찾아가는 1:1 맞춤형 연금컨설팅' 서비스를 확대한다고 4일 밝혔다.
기존 방문상담 대상을 경영성과급이나 퇴직금 등 목돈을 수령하는 고객과 CEO·임원으로 넓혔다. 자산관리 전문가와 세무사가 고객의 사업장이나 지정된 장소를 직접 방문해 1:1 상담을 제공한다.
신한은행은 기존 자산배분 및 연금수령 상담에 더해 임원 퇴직금 컨설팅, 경영성과급 확정기여형(DC) 적립, 퇴직소득세 한도 계산 등 법인 제도와 개인 자산관리를 연계한 자문을 추가했다.
컨설팅은 수령 단계의 절세와 수령 이후 효율적인 자산운용에 중점을 둔다. 고객의 퇴직금과 연금자산, 향후 자금계획 등을 종합적으로 고려해 경영성과급 DC 적립부터 개인형퇴직연금(IRP) 연금 수령, 수령 이후 포트폴리오 운용까지 단계별 맞춤 전략을 제시한다.
신한은행 관계자는 "목돈의 수령 방식과 절세 효과, 이후 포트폴리오 운용에 따라 최종 수령액이 달라질 수 있다"며 "고객의 투자 성향과 은퇴 목표에 맞는 연금자산 관리를 지원하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com