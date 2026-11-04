베이비몬스터 '디저브', 뮤비 조회수 1억 돌파…통산 19번째

AI 핵심 요약beta
- 베이비몬스터는 4일 신곡 ‘디저브’ 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다
- ‘디저브’는 공개 11일 반나절 만에 올해 최단 기록을 경신했다
- 베이비몬스터는 1억뷰 이상 콘텐츠 19편과 구독자 1350만명을 보유했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 와이지엔터테인먼트 그룹 베이비몬스터의 신곡 뮤직비디오 조회수가 1억뷰를 돌파했다.
4일 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 새 디지털 싱글 '디저브(DESERVE)' 뮤직비디오는 이날 오전 1시 57분께 유튜브 조회수 1억 회를 넘어섰다.
지난 10월 23일 공개된 지 11일 반나절 만으로, 이들의 올해 발매곡 중 가장 빠르게 해당 수치에 도달한 '춤 (CHOOM)'(14일)의 기록을 앞당긴 것이다.
'디저브' 뮤직비디오는 곡의 애절한 무드를 배가하는 멤버들의 감정 연기를 한 편의 영화 같은 영상미로 담아내 뜨거운 관심을 모았다.
특히 클라이맥스 구간을 화려하게 장식하는 폭죽 연출과 메가 크루 군무 장면이 압도감을 선사한다는 호평을 얻었다.
이로써 베이비몬스터는 1억 뷰 이상 유튜브 콘텐츠를 총 19편 보유하게 됐다. 이들의 공식 유튜브 채널 구독자 수는 K팝 걸그룹 최단 기간(공식 데뷔 1년 5개월 만) 1000만 명을 달성한 데 이어 현재 1350만 명에 달한다.
누적 조회수 역시 100억 회를 훌쩍 넘어서며 차세대 '유튜브 퀸'의 입지를 공고히 하고 있다.
alice09@newspim.com