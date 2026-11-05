KB자산운용, 美고배당 ETF 수익률 17%…11개월간 분배금 370원 지급

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용은 5일 RISE 미국고배당다우존스TOP10 ETF가 17.10% 수익률을 기록했다고 밝혔다.
- 해당 ETF는 고배당 상위 10개 기업에 투자하며 11개월 연속 월 분배금을 지급했다.
- 헬스케어·필수소비재 중심으로 구성돼 기술주 조정에 대응하는 분산투자 상품이다.
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AI 기술주 제외하고 배당 상위 10종목 투자
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 인공지능(AI) 대형 기술주에 대한 투자 부담이 커지는 가운데 배당주를 활용한 분산투자 전략이 주목받고 있다. KB자산운용의 'RISE 미국고배당다우존스TOP10' 상장지수펀드(ETF)는 상장 이후 17% 넘는 수익률을 기록하고 11개월 연속 월 분배금을 지급했다.
5일 KB자산운용에 따르면 'RISE 미국고배당다우존스TOP10 ETF'는 지난해 10월 상장 이후 17.10%의 수익률을 기록했다. AI 설비투자 부담에 대한 우려로 대형 기술주가 조정을 받는 가운데 배당주 중심의 투자 전략을 통해 수익을 추구하는 상품이다.
이 ETF는 'Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index'를 기초지수로 추종한다. 다우존스 산업평균지수에 포함된 30개 종목 가운데 향후 1년 예상 배당수익률이 높은 상위 10개 기업을 선정해 동일 비중으로 투자한다. 과거 배당 실적이 아닌 예상 배당수익률을 기준으로 종목을 선정하며 구성 종목은 연 1회 변경한다.
지난 4일 기준 주요 편입 종목은 ▲암젠(11.90%) ▲머크(11.66%) ▲코카콜라(11.34%) ▲셰브런(10.84%) ▲유나이티드헬스(10.24%) ▲프록터앤드갬블(10.18%) ▲홈디포(8.80%) ▲IBM(8.73%) ▲버라이즌(8.62%) ▲나이키(7.45%) 등이다.
헬스케어와 필수소비재 등 경기방어적 성격의 업종을 중심으로 구성됐다. 반도체와 AI 인프라 관련 기술주를 편입하지 않아 기술주 중심의 포트폴리오와 차별화된 투자 구조를 갖췄다.
월 분배금 지급도 이어지고 있다. 상장 이후 11차례 분배금을 지급했으며 누적 분배금은 1좌당 370원이다. 회당 평균 분배금은 약 34원으로 지난 3일 종가 대비 누적 분배금 비율은 3.26%다.
총보수는 연 0.01%다. 일반 증권계좌뿐 아니라 확정기여형(DC) 퇴직연금과 개인형퇴직연금(IRP), 연금저축 계좌에서도 투자할 수 있다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "지난 1년간 AI 대형주가 시장을 주도했지만 최근 기술주 투자 부담이 부각하면서 배당주에 대한 관심도 높아지고 있다"며 "성장주 비중이 높은 기존 포트폴리오에 매달 분배금을 지급하는 'RISE 미국고배당다우존스TOP10 ETF'를 추가하면 시장 변동성 확대 국면에서 포트폴리오의 균형을 잡는 데 도움이 될 수 있다"고 말했다.
plum@newspim.com