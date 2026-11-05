GS25, 혜자로운 누적 매출 5000억원…전용 서체로 포장 개편

AI 핵심 요약beta
- GS25는 5일 누적 매출 5000억원을 넘긴 혜자로운을 개편했다
- 전용 서체와 브랜드명을 강조한 포장 디자인을 순차 적용했다
- GS25는 5일 미니쿠키를 출시하며 디저트 상품군을 확대했다
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디저트 확대해 20대 고객 공략
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = GS25는 간편식 브랜드 '혜자로운'의 누적 매출이 5000억원을 넘어서자 전용 서체를 적용한 포장 디자인으로 브랜드를 개편한다고 5일 밝혔다.
혜자로운 브랜드는 2023년 재출시됐다. 도시락·김밥·주먹밥을 중심으로 샐러드와 조리면, 베이커리까지 상품군을 넓혀 왔다.
GS25에 따르면 혜자로운 상품 구매 고객의 GS25 재방문율은 90%다. 객단가는 일반 고객보다 약 42% 이상 높았고, 연간 평균 구매 횟수도 일반 고객보다 10% 많았다.
GS25는 지난 9월부터 브랜드 개편을 순차적으로 진행 중이다. 브랜드명을 전면에 크게 배치한 디자인을 상품 포장에 적용하고, 이를 위해 전용 서체 'GS혜자로운체'를 개발했다.
상품군도 디저트로 확대한다. GS25는 5일 '혜자로운 미니쿠키'를 출시하고 20대 고객을 겨냥한 상품과 마케팅을 선보일 계획이다.
마케팅 캠페인에는 한국인의 밥심을 주제로 한 '혜자로운 K-BAP 유니버스의 시작'을 내세운다. GS25는 브랜드 포장 개편과 디저트 상품 확대를 통해 혜자로운 브랜드의 고객층을 넓힐 방침이다.
kji01@newspim.com