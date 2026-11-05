이녹스첨단소재, OLED용 OCA 양산 돌입

AI 핵심 요약beta
- 이녹스첨단소재는 5일 모바일 OLED용 OCA 초도 양산에 돌입했다
- 고성능 OCA를 국산화해 글로벌 최상위 스마트폰에 공급한다
- 2028년 시장 점유율 30%를 목표로 적용 분야를 확대한다
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2028년 시장 점유율 30% 목표…IT·전장 분야로 적용 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이녹스첨단소재는 모바일 유기발광다이오드(OLED)용 광학용 투명 점착제(Optically Clear Adhesive, OCA)의 초도 양산에 돌입하고 본격적인 공급에 나선다고 5일 밝혔다.
이번 양산을 통해 기존 모바일 OLED용 고성능 점접착소재에 이어 OCA까지 공급 품목을 확대하게 됐다. 이녹스첨단소재는 자체 점착·코팅·필름 설계 기술을 바탕으로 해외 의존도가 높았던 고성능 OCA 소재를 국산화했다고 설명했다.
OCA는 디스플레이 패널과 커버윈도우 등 OLED 패널을 구성하는 각 기능층을 접합하는 핵심 소재다. 층간 빛 반사와 손실을 줄여 광학 성능을 높이는 역할을 하며, 높은 점착력과 유연성, 복원력을 동시에 확보해야 한다.
회사에 따르면 고성능 모바일 OLED용 OCA 시장은 그동안 소수 글로벌 기업이 주도해 왔다. 이녹스첨단소재는 기존 OLED 소재 사업에서 축적한 기술과 고객사 공정에 대한 이해를 바탕으로 제품 개발과 양산에 성공했다는 설명이다.
이녹스첨단소재는 글로벌 최상위 스마트폰 제품에 OCA를 초도 공급하는 것을 시작으로 폴더블 제품을 포함한 프리미엄 스마트폰 라인업으로 공급을 확대할 계획이다. 이를 통해 2028년 글로벌 모바일 OLED용 OCA 시장 점유율 30%를 달성한다는 목표다.
회사는 글로벌 모바일 OLED용 OCA 시장 규모가 올해 약 2600억원에서 2028년 약 3000억원으로 성장할 것으로 전망하고 있다.
향후 태블릿과 노트북, 확장현실(XR) 기기, 웨어러블 등 IT 제품뿐 아니라 높은 신뢰성이 요구되는 자동차 전장용 OLED로도 적용 분야를 확대할 방침이다.
이녹스첨단소재 관계자는 "이번 OCA 공급은 해외 의존도가 높았던 고난도 핵심 소재를 자체 기술로 국산화하고, 고객사 내 공급 품목을 대폭 확대했다는 점에서 의미가 크다"며 "OLED를 비롯해 반도체, 회로기판, 배터리 소재 등으로 사업 포트폴리오를 지속 강화하고, 축적된 소재 설계·제조 노하우를 바탕으로 고객과 시장의 요구에 부응하는 솔루션 중심의 첨단소재 기업으로 도약하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com