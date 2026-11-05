[로펌이슈] 법무법인 YK, UAE 아부다비·두바이에 첫 해외사무소…중동 법률시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 YK는 2일과 3일 UAE 아부다비·두바이에 첫 해외 분사무소를 개설했다.
- 아부다비는 원전·방산·에너지, 두바이는 금융·무역 관련 법률서비스에 주력한다.
- YK는 사우디·카타르와 중앙아시아로 법률서비스를 확대할 계획이다.
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아부다비·두바이 동시 개소…중동·아프리카 법률서비스 거점 확보
원전·방산·에너지부터 금융·투자·국제중재까지 지역별 전문화
우즈베키스탄 타슈켄트에도 분사무소 추진…중앙아시아 진출 확대
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 법무법인 YK가 아랍에미리트(UAE) 아부다비와 두바이에 첫 해외 분사무소를 개설하고 중동 법률시장 공략에 나섰다. 국내 기업의 중동 진출을 지원하는 동시에 외국 기업과 자본의 국내 유입까지 아우르는 양방향 법률서비스 체계를 구축한다는 전략이다.
YK는 지난 2일 아부다비, 3일 두바이에서 각각 해외 분사무소 개소식을 열었다고 5일 밝혔다.
아부다비 개소식에는 김범한·권순일·추원식 대표변호사와 김현종 해외사업그룹 총괄 대표변호사, 김태은 아부다비 분사무소장, 홍진호·김덕 변호사, 박기영 고문 등이 참석했다. 이원익 주UAE 한국대사를 비롯한 현지 주요 기관 관계자들도 자리를 함께했다. 두바이 개소식에는 YK 대표단과 양효경 두바이 분사무소장, 박종경 주두바이 총영사 등이 참석했다.
YK는 두 사무소의 역할을 지역별 산업 특성에 맞춰 차별화했다. UAE 수도 아부다비는 원전·방산·에너지·인프라 등 정부 주도의 대형 프로젝트가 집중된 지역인 만큼 입찰과 수주 지원, 국부펀드 및 국영기업 관련 거래, 투자 유치 등에 법률서비스를 제공한다.
두바이 사무소는 글로벌 무역·물류·금융 중심지라는 특성을 살려 다국적 기업의 지역본부 설립과 운영, 금융·투자 거래, 상사 대리점 계약 및 국제중재 등에 주력한다. 두 사무소는 사건을 공동 수행하는 협력체계를 구축하고 사우디아라비아와 카타르 등 걸프협력회의(GCC) 회원국의 법률 수요에도 대응할 계획이다.
현지 조직은 중동 법률시장 경험을 갖춘 변호사들이 이끈다. 아부다비 분사무소장인 김태은 변호사(변호사시험 2회)는 변호사와 세무사 자격을 보유하고 있다. 기업법무와 해외투자, 법인 설립, 규제·컴플라이언스 분야에서 경험을 쌓았으며 티엠에프 그룹 코리아(TMF Group Korea) 사내변호사와 국내 법무법인 파트너변호사 등을 거쳤다. UAE 현지 법인 설립과 투자 관련 자문도 수행해 왔다.
두바이 분사무소장인 양효경 변호사(변호사시험 4회)는 법무법인 태평양 두바이사무소와 현지 로펌 마투크 바시우니(Matouk Bassiouny) 등에서 근무하며 중동 지역 기업법무 경험을 쌓았다. 한국콘텐츠진흥원 UAE 해외홍보관 법률자문을 맡았으며 현지 진출 한국 기업의 사업 관련 법률자문과 소송 관리 업무 등을 수행했다.
YK가 첫 해외 진출 지역으로 UAE를 선택한 배경에는 해외사업그룹을 총괄하는 김현종 대표변호사의 현지 경험과 네트워크가 있다. 지난해 9월 YK에 합류한 김 대표는 약 17년간 두바이에 상주하며 기업 자문과 국제분쟁 업무를 수행했다. LG전자 중동·아프리카 지역본부 법무팀장과 법무법인 태평양 두바이사무소 초대 소장을 지냈으며, 중동·아프리카 전문 로펌을 설립·운영한 경험도 갖고 있다.
YK는 국내 주사무소와 현지 분사무소, 분야별 전담센터를 연결하는 협업 모델을 통해 해외 법률서비스의 경쟁력을 높인다는 구상이다. 서울에 상주하는 홍진호 파트너변호사(사법연수원 43기)가 해외사업그룹의 국내 업무를 담당하며 해외 사건 접수와 업무 조율을 맡는다. 현지 분사무소는 현지 법제 검토와 고객사 및 상대방 대응 등 현장 업무를 수행하고, 국내 전담센터는 기업법무·조세·노동 등 분야별 법률 검토를 지원한다.
현지 법원 소송 대리 등 별도의 현지 자격이 필요한 업무는 협력 로펌과 공동으로 수행한다. 고객이 해외사업그룹을 단일 창구로 이용하면 국내 전담센터와 현지 분사무소, 협력 로펌의 서비스를 연계해 제공받을 수 있는 구조다.
주요 서비스 분야는 현지 법인 설립, 투자 및 인수합병(M&A), 대형 프로젝트 자문, 건설 분쟁, 국제중재, 규제·컴플라이언스, 인사·노무, 조세 등이다. 특히 상사 대리점 계약 해지 분쟁과 미수채권 회수, 국영기업 발주사업의 입찰 자격 및 현지화 요건 검토, 현장 사고에 따른 민·형사 대응 등 국내 기업이 현지에서 직면할 수 있는 실무적 법률 수요에 집중할 방침이다.
중동에 이어 중앙아시아 시장 진출도 추진한다. YK는 러시아·중앙아시아 지역 법률 전문가인 김덕 러시아 변호사를 중심으로 우즈베키스탄 타슈켄트에 해외 분사무소를 추가 개설할 계획이다. 이를 거점으로 카자흐스탄·키르기스스탄·아제르바이잔 등 독립국가연합(CIS) 지역까지 서비스 범위를 확대한다는 전략이다. 주요 국가 현지 로펌과 협력하는 '실크로드 리걸 네트워크(Silk Road Legal Network)'도 구축해 해외 법률서비스 기반을 넓힐 예정이다.
김현종 YK 대표변호사는 "이번 해외 분사무소 개소는 중동 현지에서 축적한 경험과 YK의 국내 법률서비스 역량을 연결하는 중요한 출발점"이라며 "아부다비와 두바이의 지역적 특성에 맞춘 법률서비스를 제공하고 국내 전담센터와의 협력을 통해 한국 기업의 해외 진출은 물론 외국 기업의 국내 진출 과정에서 발생하는 법률 문제에도 적극 대응하겠다"고 말했다.
windy@newspim.com