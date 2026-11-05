디와이에이, 인도 합작법인 설립 추진

AI 핵심 요약beta
- 디와이에이는 5일 인도 NDR과 자동차 시트 합작법인 설립을 추진했다
- 합작법인은 NDR 51%, 디와이에이 49% 지분으로 인도 공급망을 구축한다
- 현대차·기아 공급 확대와 해외 생산거점 진출로 매출 다변화를 추진한다
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해외 생산거점·고객사 확대 모색
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 자동차 시트 전문기업 디와이에이가 인도 현지 합작법인 설립을 추진하며 글로벌 자동차 시트 시장 공략에 나선다고 5일 밝혔다. 국내 완성차업체에 시트를 공급하며 축적한 설계·제조 기술을 기반으로 해외 생산·공급망을 구축하고 중장기 성장동력을 확보한다는 전략이다.
디와이에이는 인도 자동차 부품기업 NDR 오토 컴포넌츠(NDR Auto Components Limited, 이하 NDR)와 오는 17일 합작법인 설립을 위한 합작투자계약을 체결할 예정이라고 설명했다. 합작법인 지분은 NDR이 51%, 디와이에이가 49%를 각각 보유하는 구조다.
이번 합작법인 설립은 현대차·기아의 인도 생산 확대에 대응하고 국내 중심의 사업구조를 해외로 확장하기 위한 조치다. 디와이에이는 자체 자동차 시트 시스템 설계·제조 기술과 NDR의 현지 생산·운영 역량을 결합해 인도 내 공급 기반을 구축할 계획이다.
NDR은 인도 봄베이증권거래소(BSE)와 인도국립증권거래소(NSE)에 상장된 자동차 시트 부품기업으로, 시트 프레임과 트림 등을 제조하고 있다.
디와이에이는 합작법인을 통해 현대차 인도법인과 기아 인도법인 및 현지 계열사를 대상으로 자동차 시트와 시트 시스템의 설계·제조·공급을 추진할 방침이다.
회사 측은 현대차그룹이 2032년까지 인도에 총 155억 달러를 투자해 현지 생산능력 확대와 미래차 경쟁력 강화에 나설 계획인 만큼 자동차 시트 공급 기회도 확대될 것으로 기대하고 있다.
디와이에이는 현재 기아 스포티지·셀토스 등 내연기관 모델과 EV5·PV5 등 전기차 모델의 국내 생산 물량에 필요한 시트를 전량 공급하고 있다. 현대차·기아 품질 5스타를 획득하는 등 기존 공급 과정에서 축적한 기술과 품질관리 역량을 해외 사업에 활용한다는 구상이다.
중장기적으로는 인도 사업에서 확보한 생산·운영 경험을 바탕으로 현대차·기아의 다른 해외 생산거점 진출도 모색할 계획이다. 기존 고객사 외 글로벌 완성차업체로 공급 대상을 확대해 해외 매출 기반을 다변화한다는 목표다.
이번 인도 진출은 디와이에이의 기업가치 제고 계획과도 연계된다. 회사는 지난 9월 공시를 통해 2027년 매출 1조원, 2028년 매출 1조2000억원 달성과 영업이익률 5% 이상 유지를 중장기 목표로 제시했다. 해외 사업 확대와 생산거점 재편을 통해 성장성과 수익성을 강화하고 주주환원도 확대할 방침이다.
디와이에이 관계자는 "인도는 현대차·기아의 대규모 투자와 생산·판매 확대가 이어지고 있는 핵심 성장시장으로, 자동차 부품업체에도 새로운 사업 기회가 열리고 있다"며 "이번 NDR과의 합작법인 설립을 통해 현지 공급 기반을 마련하고, 국내에서 검증된 시트 설계·제조 기술과 품질 경쟁력을 바탕으로 글로벌 완성차 공급망 내 입지를 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com