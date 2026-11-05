크래프톤 '배틀그라운드', 아이브 콜라보 콘텐츠 적용 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤은 4일 배틀그라운드에 아이브 협업 콘텐츠를 적용했다
- 아이브 스팟과 캐릭터·의상·무기 스킨 및 이모트를 추가했다
- 고난도 PvE 모드와 PUBG 판타지 기능 개선도 순차 운영한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤의 '배틀그라운드'가 44.1 업데이트를 통해 그룹 아이브와의 콜라보레이션 콘텐츠를 게임에 적용했다.
이번 업데이트는 아이브의 대표곡 'LOVE DIVE'의 콘셉트를 게임 내 공간과 캐릭터 아이템에 반영했다. 론도 맵의 3개 지역에는 뮤직비디오에서 영감을 받은 테마 공간 '아이브 스팟'이 추가됐다.
해당 공간에는 아이브 저택과 음악을 재생하는 주크박스 기능을 갖춘 룰렛이 배치됐다. 아이템으로는 멤버 6명의 얼굴을 구현한 캐릭터와 곡의 콘셉트에서 착안한 의상, 액세서리, 무기·장비 스킨이 출시됐다.
게임 플레이 중 참여할 수 있는 콘텐츠도 마련했다. 아이브의 곡과 안무를 활용한 이모트가 추가됐으며 론도와 에란겔, 미라마, 태이고, 데스턴, 비켄디의 일부 시작섬에는 아이브 이모트 스테이지가 등장한다.
해당 스테이지에서 이모트를 사용하면 PC에서는 콜라보레이션 뮤직비디오가 상영되고 콘솔에서는 앨범 이미지가 표시된다. 시작섬에서는 '큐피드 석궁'과 '큐피드 치킨맨'을 활용한 참여 요소도 운영한다. 콘텐츠는 4일 PC에 적용됐으며, 콘솔에는 12일 적용될 예정이다.
업데이트를 통해 고난도 PvE 모드도 순차적으로 운영한다. 협동 PvE 모드 '새벽을 깨우는 자들'은 'HLB: 새벽을 깨우는 자들'로 재운영되며 강화된 특수 헝거가 짧은 간격으로 등장한다.
PC에서는 4일부터 25일까지, 콘솔에서는 12일부터 12월 3일까지 진행된다. PvE 로그라이트 모드 '제노 포인트'는 '제노 포인트: 헬'로 돌아오며 기존 최고 단계보다 어려운 4단계 섹터가 추가된다. PC에서는 18일부터 12월 2일까지, 콘솔에서는 26일부터 12월 10일까지 운영된다.
펍지 글로벌 챔피언십(PGC)을 앞두고 이용자가 직접 가상의 팀을 구성하고 대회를 운영하는 'PUBG 판타지'의 기능도 개선된다. 로스터 선택 시간이 늘어나고, 매치가 끝날 때마다 판타지 점수와 팀 순위가 갱신된다. 친구 순위와 이전 로스터 기록을 확인하는 기능도 추가될 예정이다.
이 외에도 일부 차량 내구도 상향, 관전 중 선수의 블루칩 보유 현황과 인벤토리·무기 부착물 정보 확인 기능, 음성 채팅 품질 개선 등이 진행됐다.
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