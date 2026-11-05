SK쉴더스, 채용부터 업무 현장까지 단계별 안전관리 강화

AI 핵심 요약beta
- SK쉴더스가 5일 채용부터 업무까지 안전관리를 강화했다
- 출동대원 대상 주행평가와 실습 중심 안전교육을 진행했다
- VR 체험교육과 안전 캠페인으로 예방 중심 문화를 확산했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK쉴더스가 현장 구성원의 안전을 고객 안전의 출발점으로 보고 채용부터 교육, 실제 업무까지 전 과정에 걸친 안전관리를 강화하고 있다.
SK쉴더스는 사고 발생 이후의 대응보다 업무 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 미리 줄이는 예방 중심의 안전관리를 추진 중이다. 채용 단계에서 현장 업무에 필요한 기본 역량을 점검하고, 입사 후에는 직무와 업무환경에 맞춘 실습·체험형 교육을 실시한다.
출동대원 채용 단계에서는 차량 주행과 주차, 차량 조작 능력 등을 종합적으로 평가한다. 올해 약 400명의 신입 지원자가 이 평가에 응시했다.
입사 이후에는 실제 업무환경의 위험요인을 사전에 인지하고 대응할 수 있도록 직무 특성을 반영한 실습 중심의 안전교육을 진행한다.
입사 1년 미만의 이륜차 출동대원을 대상으로 전문 교육기관과 함께 이륜차 특성화 안전교육을 운영하고 있다. 교육은 안전운전의 기본원칙과 차량 점검, 올바른 탑승 자세, 제동 및 장애물 회피 등 실제 운행에 필요한 내용으로 구성된다.
올해 상반기 전국 지사 출동대원에게 지급한 에어백 조끼의 작동 원리와 보호 효과를 직접 체험하는 등 이론교육과 함께 실제 주행 상황에 대응하기 위한 실습교육을 병행한다.
SK쉴더스는 실제 장비와 차량을 활용한 실습교육과 더불어 VR 등 디지털 기술을 활용한 체험형 안전교육도 강화하고 있다.
작업 중 안전수칙과 보호장비 활용, 현장 위험요인 대응 등 실제 업무와 밀접한 상황을 VR 콘텐츠로 구현해 구성원이 다양한 위험상황을 가상환경에서 체험하고 대응 방법을 익힐 수 있도록 하고 있다. 향후 차량 운행 중 발생할 수 있는 사고 예방 등 교통안전 분야까지 콘텐츠를 확대할 계획이다.
SK쉴더스는 안전 캠페인 '오늘도 무사출동'을 중심으로 안전을 일상에서 실천하는 문화를 확산하는 한편, 안전보건경영시스템을 구축해 관련 업무를 체계적으로 관리하고 있다.
신우철 SK쉴더스 안전보건최고경영책임자(CSPO)는 "현장 구성원의 안전은 안정적인 서비스 품질과 고객 신뢰를 만들어내는 출발점"이라며 "안전을 모든 구성원이 함께 실천하는 핵심 가치로 정착시키고 현장의 목소리를 반영해 구성원 스스로 일상에서 안전을 실천하는 문화를 지속적으로 확산해 나가겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com