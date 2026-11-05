11번가, AI홈 경유 거래액 3배 증가…숙박 거래액 27%↑

AI 핵심 요약beta
- 11번가는 1일 그랜드십일절 첫날 Ai홈 경유 거래액이 255% 증가했다고 밝혔다.
- AI 쇼핑 기획전 상품과 로봇청소기 등 단독 특가 상품이 잇따라 완판됐다.
- AI 쇼호스트 방송은 30만명이 시청했고 11번가플러스 가입자는 12배 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 '2026 그랜드십일절' 행사 첫날인 지난 1일 인공지능(AI) 추천 서비스 'Ai홈'을 거친 거래액이 지난달 일평균보다 3배 이상 증가했다고 5일 밝혔다.
11번가에 따르면 Ai홈 경유 거래액은 지난달 일평균 대비 255% 늘었다. 고객이 입력한 조건에 맞는 상품을 찾아주는 'AI 검색' 경유 거래액도 같은 기준으로 109% 증가했다.
AI가 상품별 핵심 정보를 분석·요약해 제공하는 'AI 쇼핑 기획전'에서는 샴푸와 화장품, 가방 등 일부 상품이 완판됐다. 지난 1일 AI 쇼호스트를 처음 선보인 라이브 방송은 올해 1~10월 방송 평균보다 132% 많은 30만명이 시청했고 실시간 댓글은 4000여개 달렸다.
행사 기간 단독 특가 상품도 판매됐다. 지난 1~4일 59만원대에 내놓은 드리미 로봇청소기 200대와 삼성 갤럭시북4 50대, LG 컨버터블 패키지 50대가 각각 행사 수량을 모두 채웠다. 삼성 75인치 미니 LED TV는 100대 이상 판매됐다.
신선식품에서는 제주농협 노지감귤 4.5㎏ 750개와 유정란 60구 500개가 조기 매진됐다. 지난 1~3일 국내숙박 카테고리 거래액은 전년 동기 대비 27% 증가했고, 버거킹 e쿠폰은 사흘간 1만7000여장 팔렸다.
뷰티 카테고리에서는 미샤와 이니스프리가 판매 1·2위를 기록하고 있다. 행사 첫날 무료 멤버십 '11번가플러스' 신규 가입자 수는 지난달 일평균보다 12배 늘었다고 회사는 설명했다.
11번가는 오는 11일까지 '원데이 빅딜' 특가와 브랜드 라이브 방송을 이어간다. 행사 구매 고객이 쿠폰을 발급받아 빗썸 모바일 앱에 등록하면 최대 100만 포인트를 받을 수 있는 제휴 이벤트도 진행한다.
kji01@newspim.com